【大國博弈】拜登警告美企於香港營運風險，中方反對藉此干涉內政

《經濟通通訊社１３日專訊》據英國《金融時報》報道，拜登政府本周將警告美國公司小心

在香港不斷上升的運營風險，美國正試圖就北京在香港的行動進一步施壓。報道引述知情人士表

示，這些風險包括中國政府有能力獲取外國公司存儲在香港的數據，而中國新近施行了《反外國

制裁法》。在北京，外交部發言人趙立堅回應表示，香港自國安法實施以來保持安定局面，反對

美國以香港為藉口干涉中國內政。（ｗｌ）

