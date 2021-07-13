【重拳監管】工信部下架４８個被指侵害用戶權益的Ａｐｐ

《經濟通通訊社１３日專訊》工信部官網１２日公布，經第三方檢測機構核查複檢，截至目
前尚有１８款Ａｐｐ未按照工信部要求完成整改。同時，上海、安徽、廣東、四川省（市）通信
管理局檢查發現共有３０款Ａｐｐ仍未完成整改。
工信部對上述４８款Ａｐｐ進行下架。４８款問題ＡＰＰ包括：地藏伏魔錄、十點聊天、作
業精靈、極速體育等。大部分下架理由是「違規收集個人信息」。
今年以來，工信部已先後通報下架５批侵害用戶權益的Ａｐｐ。（ｃａ）
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