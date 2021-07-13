《匯市縱橫－蕭啟洪》口岸開通，妳興奮嗎？

《匯市縱橫》近日網上流傳一曲「屯馬開通，真的很興奮…」真的有這麼興奮嗎？當第一次

聽這首歌的時候，確實覺得很興奮和有趣，但多聽幾次之後，就開始發覺有點煩惱和生厭。不過

，對於居住於新界西北區多年的居民而言則難掩心中的亢奮，就算聽了１００次都不覺得煩厭，

皆因全線通車後除了方便大西北居民可乘搭港鐵，一解屯門區居民多年來承受於屯門公路經常塞

車和長期站立（因無位坐）之苦；二來隨著周邊更多配套發展將大幅提升大西北區樓價的升值潛

力。想到這裡，你便可知一二了！想當年，筆者相信「龍脈西移」的風水理論，結果應驗了！隨

著港珠澳大橋通車後，打通了三地的人流、物流、資金流，以及基礎建設都會較以往頻密和帶來

更多新機遇，將會大大提升香港西部的價值！



眾所周知，香港是世界上最人煙稠密的城市之一。單靠陸上交通工具能應付每天這排山倒海

的人潮嗎？那肯定是不行的。值得慶幸的是，我們擁有一個完善、安全可靠和高效率的鐵路系統

，網絡覆蓋香港島、九龍及新界等地區，除了讓乘客可以享受到方便快捷的旅程外，同時又可滿

足到市民在經濟、社會和康樂活動方面所需，的確是香港人之福。細想一下，屯門區市民過往出

九龍或港島，必經屯門公路，惟該路段經常因交通意外引致塞車。翻查運房局數據，由２０１８

年中迄今，屯門公路共發生５８９宗，若按日數平均計算，過去３年幾乎隔天就有１宗意外。至

於每次交通受阻時間，平均約半小時，最長曾塞４﹒５小時。如今有了屯馬線之後，從屯門到中

環只需４９分鐘。



近年由於市區樓價已相當昂貴，不是所有打工仔都能夠負擔得起，而大西北的樓價相對較為

便宜，所以在沒有辦法下，不少人只好搬到去大西北居住。無計啦！正所謂「馬死落地行」，當

年將價就貨的人比比皆是。筆者還記得當時有地產商主打「Ｐｌａｙｍｏｒｅ，

ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ」，以夠便宜，夠潮流，又夠好玩的賣樓口號，更成功吸引了一群年輕中產

的新寵買家支持。不過，對於「ｓｌｅｅｐｌｅｓｓ」一詞則不敢恭維，但感覺頗有趣，諷刺得

來又能語帶出重點！雖然位處天各一方的元朗，但最終賣點仍是離不開可受惠於鐵路沿線的優勢

，坐西鐵轉東涌綫其實都只需３０分鐘便可到達中環。



其實大家可能有所不知，從前和現在能享有一小時生活圈的差異是有多奢侈的事呢？回想起

３０多年前，由東九龍往中環上班若連預算塞車時間可能要多達兩小時，但如今在同一路程上，

如乘坐地鐵只需約２５分鐘便可到達。毫無疑問，完善地鐵網絡系統，是解決交通堵塞問題最有

效的方法，更重要的是可以拉近了人們的彼此關係、距離和社區聯繫。老實講，即使周末想遠離

煩囂鬧市，乘坐港鐵也不用花太多時間便可到達郊區呼吸新鮮空氣，或偶有到海灘享受一下陽光

浴的樂趣。若在外國的話，通常都要花上一個小時以上的行車時間才可以到達目的地。而我們能

擁有一個完善的鐵路網絡建設應該感到自豪！



近日另一件令我們感到自豪的事，香港剛於周末錄得共有７萬人接種疫苗，再創單日第二高

。若然我們能夠保持這個勢頭，七成接種率再也不是夢，相信距離與內地和澳門通關的時間指日

可待，真有點興奮！反觀，歐洲的新冠疫情在Ｄｅｌｔａ變種病毒肆虐下反彈，可能歸咎於歐洲

國家杯賽事期間，大批球迷在歐洲多國流動和聚集有關，增加了歐洲等國的播毒風險。據報，英

國目前是新冠疫苗覆蓋率最高的國家之一，但在Ｄｅｌｔａ病毒來勢洶洶之下，每日確診個案回

升至逾二萬宗以上。試問英國首相強生（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）還可以在７月１９日將

會宣布解除絕大多數防疫限制，包括戴口罩強制令呢？說到底，筆者奉勸這些國家真的要三思而

行，不要為一時三刻的興奮，而再次自毀長城，不然一年多的抗疫努力就白費了，就有如孔子所

說：「欲速則不達」！而筆者最擔憂的是，未來各種病毒體將繼續變異，同時在Ｄｅｌｔａ、

Ａｌｐｈａ、Ｇａｍｍａ和Ｂｅｔａ之間互相變種，未知將來是否會出現一種叫Ｄｅｌｔａ加

Ｂｅｔａ，又或者是Ｄｅｌｔａ加Ｇａｍｍａ的變種病毒株呢？疫苗的保護力能夠阻擋變異嗎？

這場競賽何時能落幕？相信比觀看一場足球決賽更加重要呢！



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒２３００沽出美元兌加元已成交，已於１﹒２５００止蝕。



英鎊：早前建議候低於１﹒３７５０買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒４０００，止蝕

１﹒３６００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５２００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４０００，止蝕

６﹒６０００。



紐元：本周建議候低於０﹒６９００買入紐元兌美元，目標０﹒７１００，止蝕０﹒６８００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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