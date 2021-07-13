《ＥＴＦ透視－陳承冲》捕捉中國手機遊戲產業增長機遇

《ＥＴＦ透視》近年，中國的手機遊戲市場受惠於智能手機普及率大幅提升、流動網絡加速

普及、居民收入增加和電子支付日趨便利等各種因素的推動下急速增長。

早在２０１０年，網絡遊戲和網頁遊戲原是中國市場的主要遊戲形式，網頁遊戲不斷推陳出

新，由於用戶毋須下載而吸引了大量的遊戲玩家。但自２０１３年開始，流動網絡開始出現爆發

式增長，手機遊戲也隨之取代網絡遊戲，而逐漸成為市場主流。



＊手機遊戲領先網頁遊戲＊



中國音數協遊戲工委和中國遊戲產業研究院聯合發布的《２０２０年中國遊戲產業報告》顯

示，在２０２０年中國的遊戲用戶達６﹒６５億人，按年增長３﹒７％。中國的手機遊戲市場收

入持續上升，網絡遊戲和網頁遊戲市場則繼續萎縮，實際銷售收入和市場佔有率下降較為明顯。

而在２０２０年，中國的手機遊戲市場銷售收入達２０９６﹒７６億人民幣，按年增長

３２﹒６１％，市場佔有率為７５﹒２４％；而網絡遊戲收入５５９﹒２億人民幣，按年下降９

﹒０９％；網頁遊戲收入僅為７６﹒０８億人民幣，按年下降２２﹒９％。



＊疫情加速手機遊戲增長＊



此外，持續了一年多的新冠疫情也成為手機遊戲市場迅速增長的催化劑。疫情的爆發和肆虐

使多個國家先後封鎖部分地區，很多人不得不呆在家裡，並以手機遊戲作為娛樂，全球遊戲市場

的收入因而出現較大增幅。

根據市場研究機構Ｎｅｗｚｏｏ的估計，全球遊戲市場於２０２０年的收入達到１７７８億

美元，按年增長２３﹒１％，為該公司２０１２年開始追蹤遊戲市場收入數據以來的最高增速。

有見及此，我們認為中國手機遊戲產業於未來具較大增長空間，並對這一領域的主題投資感

到樂觀。《未來資產環球投資ＥＴＦ產品專員 陳承冲》



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