《股壇解碼－戴名》美經濟破滅邊緣，永安（０２８９）財大氣粗

《股壇解碼》全美第三大銀行Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ上周宣布將於未來數周取消提供個人

授信額度帳戶，同時亦將關閉所有現存相關帳戶，由於Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ去年已先後停止

新屋授信額度和退出汽車信貸業務，現在連個人授信額度業務亦終止，是否意味著強勁的經濟數

據背後藏著重大危機，Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ上次實施同類型措施在０８年年中，隨後的兩個

月便出現０８金融海嘯，加上最近市場傳聞Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、

Ａｍａｚｏｎ的管理層分別大手減持美股，而且特朗普更聲稱已一股不留，若果相信Ｗｅｌｌｓ

Ｆａｒｇｏ的風控水平，這次舉動很有可能是美股大跌前的最後預警，投資者不要因為美國經濟

數據向好而過分樂觀。



＊一蹶不振＊



由於疫情未見緩和，部分東京奧運項目將採取閉門作賽，到目前為止只剩下三個允許有現場

觀眾的賽場，是次奧運的門票收入將由預計的９００億日圓驟降至１００億日圓不到，意味主辦

當局將損失約６０億港元的門票收入，再加上紀念品銷售的損失，估計這次奧運將出現巨虧的情

況，正如之前提及日本政府一直希望透過舉辦東京奧運來振興經濟，但現在看來是輸少當贏的結

果，面對嚴重虧損和國內反對聲音，執政政黨輸了民望更有可能賠上政治前途，日本往後的經濟

也很有可能從此一蹶不振。金價從１７６０美元拾級而上，維持短線上望目標１９７０美元。



＊大水漫灌＊



上周五（９日）央行宣布降準０﹒５％，此次降準並不像之前的定向模式，銀行體系在這次

全面降準後將釋放出超過１００００億人民幣的流動性，市場對央行此次降準普遍存在兩種不同

解讀，一是國內經濟復甦緩慢，央行不得不向市場注入流動性刺激經濟，二是央行眼見美國經濟

數據持續向好，美匯指數從低位反彈，聯儲局加息如箭在弦，為了及早對可能出現的資金流走作

對沖而提早釋放流動性，個人偏向第二個原因，但投資者要留意每次降準後只會為市場帶來短暫

刺激，Ａ股後市走向仍然存在不確定性。



＊危機四伏＊



上周恆指一如預期的出現大幅度下跌，上周五（９日）恆指不單破位下跌，而且更下破本月

初預期的恆指底部２７５９０點，更一直跌穿２７０００點後才見支持，最後收報２７３４４點

，雖然夜間期指交易時段受央行降準消息刺激而大幅反彈４６０點，但後市走向仍然受到多個因

素所影響，包括疫情，息口和港匯走向，恆指本周關鍵位置在２７８５０點，大盤如果未能成功

突破將調頭向下，向下支持位下移至２５９８０點，投資者宜謀定而後動。



＊股票簡評＊



永安（００２８９）主要業務為百貨業務和物業投資，從前年（１９年）底直至現在為止，

零售業受疫情拖累可以說是慘淡經營，永安國際和另一家同業先施（００２４４）同樣屬於香港

的老牌百貨公司，由於主要客戶對象比較成熟，店內裝潢偏向舊派和貨物並非時下流行品牌，這

些都不利於永安國際開拓年輕市場和爭取業績，集團去年業績由盈轉虧，主要由於投資物業估值

出現近９億的淨損失所致，如果扣除該部分虧損，永安國際仍然擁有稍高於４﹒５億的盈利，要

留意的是集團在香港和澳洲的物業出租率已經超過９０％，租金收入的基本上已到了上限

，再增加的空間有限，而百貨業務盈利則下跌超過９０％，相信今年上本年經營情況會更差，幸

好集團手持大量現金，故永安國際去年全年仍然可以派息共８３仙，如果集團把手頭現金

２５﹒７億減去負債的７０００多萬後悉數派給股東，每股派息可高達８元，而且每股資產淨值

約６５元，加上集團最近有回購股份動作，估計離私有化不遠，由於零售業短期內應無重大起色

，加上業績欠憧憬，股價難有大升，同時永安國際的街貨亦超過３０％，要收貨達至提出要約的

持股水平亦要花上數億，相信集團未必會急於一時，投資者不宜因高息或股價與資產值有大折讓

而貿然買入。《資深市場人士 戴名》



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