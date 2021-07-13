《日入而息》拜登警告美公司在港營運風險，內地貿易數據勝預期

《今天重點》﹡英國金融時報：拜登警告美國公司小心香港營運風險；拜登警告美企於香港

營運風險，中方反對藉此干涉內政

﹡傳貨拉拉擬改到香港上市，集資規模約１０億美元

﹡林鄭稱港大評議會行為令人髮指，大學當局應採取行動；林鄭憂社會守法意

識下降，治安及國安風險仍存在；區議員自行辭職不能控制，影響運作非考

慮因素；高官飯局違限聚令，林鄭稱３人已付定額罰款不會檢控

﹡本港新增１宗輸入確診，機場搬運工與俄輸入病例有關

﹡內地上半年人幣計出口增２８﹒１％進口增２５﹒９％；６月美元計出口增

３２﹒２％進口增３６﹒７％超預期；分析表示未來進出口增速肯定放緩，

下半年增長依賴內需；海關表示大宗商品價格快速增長，惟輸入性通脹風險

可控；高基數影響，下半年進出口同比增速或放緩



《即日市況》﹡恆指高收４４８點報２７９６３，科指升１４５點報７６５９



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒５％，創業板指超越滬指引發強沽壓



《美元匯價》﹡美元有望衝擊年內高位，留意今晚美國ＣＰＩ；歐元最新報１﹒１８４０

╱４３，日圓最新報１１０﹒２６╱２８



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）逾５０家醫療健康和生物科技公司提交了上市申請

﹡全通（０８３１６）設兩公司拓新能源車及綠色出行業務

﹡基石科技（０８３９１）獲香港公共電動車充電網絡智能系統項目

﹡凱知樂（０２１２２）旗下ｋｋｐｌｕｓ開設概念店，首周末營業額突破

１００萬

﹡創意數碼（０８０７８）配股價調高至每股５﹒９仙，淨籌３０３萬元，今

早復牌

﹡雅仕維（０１９９３）獲授北京地鐵１７號線廣告媒體獨家經營權

﹡聖馬丁（００４８２）二供一獲５５﹒６％接納

﹡ＧＯＧＯＸ獲交銀國際及數碼港投資創業基金領投近億美元融資

﹡中國宏橋（０１３７８）購入近１﹒４億股威海Ｈ股，總代價約４﹒５億元

﹡德昌電機（００１７９）首季度營業額８﹒７７億美元，按年升７０％

﹡周大福（０１９２９）首財季港澳同店銷售按年升１﹒１倍，內地升

４２﹒８％

﹡信利國際際（００７３２）建議分拆信利汕尾將不會進行

﹡遠大醫藥（００５１２）附屬購氨基酸研發公司，涉５１９８萬元人民幣

﹡歐康維視生物（０１４７７）治療兒童近視新藥獲批開展臨床試驗

﹡中國中藥（００５７０）王曉春辭任董事總經理，當選董事會副主席



《國企紅籌》﹡大唐發電（００９９１）完成發行２０億人幣超短期融資券

﹡新華保險（０１３３６）上半年累計原保險保費收入按年升約３﹒９％

﹡北控水務（００３７１）發行的熊貓債券票面利率最高為３﹒６４％



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）否認出售旗下項目資產予萬科、中國金茂

﹡海通國際（００６６５）私人財富管理部進駐ＩＦＣ，配合業務擴充

﹡特步（０１３６８）第二季度零售銷售按年增長３０％至３５％

﹡中國織材控股（０３７７８）於江西建新車間，料設備採購成本不低於

８０００萬元人民幣



《中國要聞》﹡中國上半年機電產品出口增近三成，玉米進口大增３倍

﹡內地上半年人幣計出口增２８﹒１％進口增２５﹒９％

﹡分析表示未來進出口增速肯定放緩，下半年增長依賴內需

﹡海關表示大宗商品價格快速增長，惟輸入性通脹風險可控；高基數影響，下

半年進出口同比增速或放緩

﹡進出口銀行發今年第二期境內美元債，涉１０億美元

﹡６月美元計出口增３２﹒２％進口增３６﹒７％超預期

﹡紹興中芯集成電路擬Ａ股ＩＰＯ

﹡５Ｇ應用「揚帆」行動計劃公布，重點推１５行業

﹡大灣區青年就業計劃收逾１﹒８萬宗申請

﹡中原地產表示降準如期而至，對樓市影響有限

﹡工信部表示上半年５Ｇ手機出貨量１﹒２８億，增１倍；工信部發布免徵車

輛購置稅新能源車目錄，小鵬等在列；工信部等部門發布網絡產品安全漏洞

規定，９月起施行

﹡中國核工集團表示已啟動首個商用陸上小型核反應堆項目

﹡美國預期中國對大豆需求增速放緩，下調出口預期

﹡蘇州酒店倒塌致１死９失蹤，至今營業僅一年

﹡銀保監通知表示開展銀行保險業常態化掃黑除惡鬥爭工作

﹡中信建投表示鋰資源正處於最佳配置節點

﹡６月騰訊《王者榮耀》吸金近２﹒８億美元 增２１％

﹡中國信通院表示６月手機出貨量同比下降１０﹒４％

﹡國家郵政局表示６月中國快遞發展指數同比增長７﹒１％

﹡海南自貿港１２９個項目集中開工總投資３８１億元人民幣

﹡人行表示一季末影子銀行類資管規模比高峰下降五分之一；首季宏觀槓桿率

降至２７６﹒８％，二季料平穩；堅持穩字當頭，鞏固貸款實際利率下降成

果；人行１００億逆回購利率持平，今日零投放零回籠；數字人幣應用模式

持續創新，系統運行總體穩定；美聯儲貨幣政策轉向對中國金融市場影響較

小；居民消費有較大提升空間，將規範消費金融業務；ＰＰＩ走高是階段性

，有望第四季趨於回落；推進碳減排支持工具設立，撬動更多社會資金；６

月末房地產貸款增速回落至９﹒５％

﹡上海中原表示上周上海新房成交環比增逾兩成

﹡上海財大表示二季度上海機構和個人投資者信心大增

﹡阿里巴巴將投資ＡＥＦ大灣區創業基金，資金規模２０億

﹡市監總局表示無條件批准騰收購搜狗公司股權

﹡盛松成稱降準為未來應對美聯儲貨幣政策轉向預留空間

﹡肖鋼稱加強跨境數據流動的規範管理，建跨境執法聯盟

﹡據報字節跳動需定期晤監管部門，以達數據安全要求

﹡藍光發展流動性危機升級，迎首筆債券違約涉近１０億；阿里巴巴、中國國

企考慮競購紫光股份股權

﹡據報華為與Ｖｅｒｉｚｏｎ就侵權和解

﹡國資委表示上半年央企淨利潤首次突破１萬億

﹡高盛、華平投資支持公司購４﹒８億美元中國物流資產

﹡原國家糧食局副局長徐鳴接受中紀委審查調查

﹡中汽協表示７月上旬重點企業汽車產量同比降３７﹒５％

﹡上交所修訂特定品種債券發行上市審核指引

﹡特斯拉首批中國產Ｍｏｄｅｌ Ｙ將於８月交付歐洲



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％報１７８４７點，盤中曾創新高



《其他消息》﹡法庭今明兩天聽取７﹒２１案被告求情，下周四判刑

﹡林鄭稱港大評議會行為令人髮指，大學當局應採取行動；林鄭憂社會守法意

識下降，治安及國安風險仍存在；區議員自行辭職不能控制，影響運作非考

慮因素

﹡當然選委收表格填寫資料，林鄭稱供資審會審查之用

﹡英皇集團一員工涉「光城者」案被捕停職

﹡教育局向幼稚園派發國安法讀本

﹡公司註冊處表示上半年新成立本地公司５﹒６萬間，半年升１１％

﹡消息指警方檢控「光城者」１５歲男生，４人獲保釋

﹡深股通額度全日用逾２６億元，陸股通連續兩日淨流入；滬股通額度全日用

近３１億元，陸股通淨流入近２６億元

﹡ｌｉｖｉ推三合一二維碼掃瞄功能，實現無卡提款繳費

﹡李嘉誠基金會「全膝關節置換手術」資助計劃加碼至４０００萬元

﹡信銀國際推出限時人民幣定存優惠，年利率高達１０％

﹡港大不再承認港大學生會作為獨立註冊社團在校內角色

﹡證監會取得法庭命令取消中國安芯前執董擔任董事資格八年

﹡Ｂｌｕｅ推出補貼門診保障計劃，涵蓋不同門診服務



《大國博弈》﹡上半年中國對美國出口增３１﹒７％，進口增４４％

﹡中國與歐盟上半年貿易額２﹒５２萬億元人民幣，增２７％

﹡日本新版防衛白皮書首提台灣形勢對日重要

﹡外媒表示華府醞釀推出數字貿易協議以抗衡中國影響

﹡共和黨議員要求美商務部制裁中資半導體企業長江存儲

﹡英國金融時報表示拜登警告美國公司小心香港營運風險

﹡華府要求法院駁回司法部針對ＴｉｋＴｏｋ的上訴案

﹡路透測算表示上半年中國對美國貿易順差１６４９億美元

﹡拜登警告美企於香港營運風險，中方反對藉此干涉內政

﹡日本首提台灣局勢重要，趙立堅稱中國必須也必然統一



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入確診，機場搬運工與俄輸入病例有關

﹡海關表示鹽田港區操作恢復，沒因疫情監管造成貨物滯港

﹡台灣新增２８宗本土確診，連續兩星期少於１００宗

﹡田北辰稱據了解機場是內地最擔心的防疫缺口

﹡高官飯局違限聚令，林鄭稱３人已付定額罰款不會檢控

﹡機場員工周末或之前須接受強制檢測

﹡何栢良稱除非有免疫系統問題，否則不用考慮第三針

﹡許樹昌稱現時討論接種第三針言之尚早

﹡醫院藥劑師學會表示打第三針是時間問題，現要開始準備

﹡外展隊為宏利香港３８０名員工及代理人接種疫苗

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