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14/07/2021 07:50

《華爾街內望》納指標普創新高後回落，美６月ＣＰＩ創１３年新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》市場消化美國通脹高於預期，美國公佈６月消費物價指數（Ｃ
ＰＩ）按年上升５﹒４％，增幅大過於預期的５％，創下２００８年６月以來的最大漲幅，按月
上升０﹒９％，增幅大於預期的４﹒９％，而美國１０年期國債息迫近１﹒４２水平。
　　道指收市報３４８８８點，跌１０７點或０﹒３１％；納指報１４６７７點，盤中最高上漲
至歷史新高１４８０３點，跌５５點或０﹒３８％；標普報４３６９點，標普５００指數最高上
漲至４３９２﹒９點，跌１５點或０﹒３５％。
　　銀行股公佈業績後疲弱，摩根大通公佈受投資銀行業務收入減少，上季營業收入按年跌約７
％，收市報１５５﹒６５元，跌２﹒３５元或１﹒４９％；高盛上季盈利好過預期，按年增１６
％，收報３７５﹒９８元，跌４﹒５２元或１﹒１９％。
　　波音（ＢＡ）被指其客機質素出現問題，收市報２２８﹒２元跌１０﹒０９元或４﹒２％；
百事可樂（ＰＥＰ）公佈上季盈利按年升４３％，升３﹒４５元或２﹒３１％，收市報１５２﹒
９６元。
　　美國６月扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年升４﹒５％，遠高於預期的３﹒８％，是自１９
９１年９月以來的最高，按月上升０﹒９％。
　　本周美銀、花旗、富國銀行與摩根士丹利等銀行企業將公佈業績，另外聯儲局主席杰羅姆鮑
威爾將在今明兩日出席國會，說明貨幣政策的最新情況，他堅持聯儲局的寬鬆政策在就業和通脹
目標取得更多進展之前保持不變。（ｐｓ）

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