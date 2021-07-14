《運籌帷幄－梁業豪》短線伺機分批套利

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６﹒２５％和

１７﹒５％，局勢則分別屬於顯著向淡和中性。昨天（１３日）收市時，港股五大指數的表現均

較美指期貨為佳，反映出港股好友控制了局勢。相反，日股與內地股市均呈現明顯較差的走勢，

情況以深圳股市最為嚴重。恆生指數曾高見２８０５２，到達即市第二個重要阻力位２８０３９

。觀乎大市的上升動力開始被下跌動力開始被下跌動力追近，若今天（１４日）即市第二個重要

阻力位被挑戰，料有不輕的阻力。

建議短線投機者到時開始分批平掉舊倉走位；若有幸達到第三個市重要阻力位，便應暫時全

面離場。平倉走位講求較高的應市技巧。本欄認為，港股仍處於短期反彈浪中的機會很大，惟反

彈浪中總會出現回吐的市況，令好友感到不巿。最後，短線投機者訂好套利目標後，不應強求全

部目標都可到達，只須按形勢上移止賺位，伺機入市平倉套利便可。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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