《缸邊隨筆－石鏡泉》銀行阿媽你可安好？

《缸邊隨筆》人謂銀行是百業之母，故銀行阿媽好，百業才好，但中國的銀行阿媽可安好？



各銀行圖表上均見走出個下行的保歷加通道，而建行（００９３９）、工行

（０１３９８）、農行（０１２８８）、民行（０１９８８），均見跌穿２５０天平均綫支持，

這些弱走勢反映投資者看銀行阿媽不太好。



＊經濟有滯脹隱憂＊



主要原因怕是：



（１）阿爺對貸款及貸款對象看得緊；



（２）不鼓勵銀行借予地產，但如借予工業、微小企，呆壞帳會多；



（３）６月貸款增長了２萬多億，理論上是銀行生意好。但銀行股價仍不上進，反映市場對

這個２萬億貸款對銀行所能帶來的利潤不看好；



（４）內地人士看不看到昨天公布的出入口數據好？他們應知悉，因為廣東、福建、鹽田諸

港口，壓港情況十分嚴重，反映出口火旺，原因是不少第三世界生產因疫情嚴重，訂單由印度、

馬來西亞、印尼等地回流中國；



（５）中國官方已預期下半年的出口會放緩，這可能跟將於周四公布的次季ＧＤＰ會較首季

有較大幅放緩有關，是也不是，周四便知；



（６）如謂市場會走在數據之先，則未來兩三天的上證指數走勢會有啟示。上證指數日線圖

上，指數是受制於３０天平均線下；而上證指數周線圖則見指數是於３０周平均線上反覆，如有

跌穿，或是另一跌浪始。市跌，應反映經濟有停滯了。而經濟停滯原因會是通脹上升，但疫情復

熾，窒礙了經濟的復甦，因此而出現棘手的滯脹。



這個不樂觀的發展，會否成真？一、兩個月內便知。







＊新特能源現價吸納＊



昨午在《午市閒談》推介了新特能源（０１７９９）。



集團是太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商，主要從事中國光伏產業上游和下游環節的

業務。



除多晶硅生產外，亦從事電力銷售（透過自有燃煤發電廠供應電力多晶硅生產之用，並銷售

多餘電力予當地電網）；工程建設承包（根據ＥＰＣ、ＰＣ或ＢＴ承包模式經營，為光伏及風電

項目提供能源解決方案，包括工程設計、諮詢、建設、調試及運維）；逆變器生產（用於光伏項

目的一項關鍵部件）及光伏硅片及組件生產。



集團生產棒狀的多晶硅，主要銷售予國內的光伏產品製造商，生產設施位於新疆烏魯木齊。

主要從事多晶硅生產，以及向中國的太陽能和風能發電廠與系統提供工程建設承包服務。



集團２０２０年營業額１３５﹒０６億元人民幣，按年增加５４﹒９％；股東應佔溢利

６﹒９５億元人民幣，按年增加７２﹒７％。



＊中期發盈喜＊



新特能源昨公布，預期截至６月３０日止中期純利不少於１１﹒５億元人民幣，比去年同期

純利１７４萬元人民幣增約６６０倍。



該集團指，純利增長主因多晶硅產品銷量按年增長，多晶硅產品售價大增，以及其風電和光

伏自營電站規模及發電量增加所致。



該集團預期於８月底前公布業績。該股盈利前景好，現價吸納，短期阻力在１９元區，止蝕

於１６﹒９元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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