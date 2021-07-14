《專家之言－何志銘》港股連升三日漸脫險，２７６００點初步支持

《專家之言》昨（１３日）恆指高開１７８點後，早段升幅曾收窄至９７點，曾一度低見

２７６１２點，內地科創板曾破頂，帶動科技股類大幅抽升，大市隨即亦跟隨造好，指數升幅一

度擴展至５３７點，高見２８０５２點，主板股票的升跌比率為２５比１６，上升股份１０６０

隻，恆指成分股５１隻股份上升，下跌股份只有６隻，升跌比率為８８比１０，尾市略為回順，

最終全日升４４８點或１﹒６％，收２７９６３點，國指升１６７點或１﹒７％，收１０１１３

點，恆生科技指數升１４５點或１﹒９％，收７６５９點。大市全日成交總額為１５５７億元。

上證綜指全日升１８點或０﹒５％收３５６６點、深證成指漲０﹒２％、內地創業板指數跌近

０﹒６％，滬深兩市成交額共１﹒２２萬億人民幣。

阿爺又「放水」，人行預告周四（１５日）將公布經濟數據，將全面降準「放水」１萬億元

人民幣，另一方面，內地１０年期國債孳息率進一步回落至２﹒９７３厘。至於外圍方面，美股

本周起進入業績期，由大型銀行股首揭序幕，相信為市場帶來一定程度之啟示作用，有見美股近

日繼續保持強勢，故有理由相信仍可再推多一段，維持正面樂觀看法。回到港股，指數似乎暫找

到支持位，且亦連升三日，漸有脫險之勢，初步支持位２７６００點，可睇多一段再部署。

《獨立股評人 何志銘》



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