【盈喜股點睇？】藥明生物２０天線可入，下半年宜追盈喜股！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１４日專訊》大市連彈三日後，暫見二萬八關前行人止步，半日

掉頭回落逾１００點。監管消息不斷，加上中美關係略有升溫跡象，市場持觀望態度。不過，藥

明生物（０２２６９）半日逆市飆升逾７％，為表現最佳藍籌，且資金掃貨積極，皆因預計中期

多賺超過１﹒３５倍！專家認為，藥明生物有望破頂，投資者下半年亦可追盈喜股！



＊藥明生物料上半年多賺逾１３５％＊



醫藥股持續有帶量採購等政策規管，上周有《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導

原則》。市場憂慮未來新藥研發項目將減少，令研發外包ＣＲＯ公司的訂單下降。消息引發一眾

醫藥股急挫，行業龍頭藥明生物上周二（６日）一度由高位１４８元下瀉２１％，低見１１６﹒

５元，惟隨後已反覆回升，今日更重返消息前水平，全因這份盈喜公告！

藥明生物預計，中期純利按年至少升１﹒３５倍，主要受惠於新冠疫苗及抗體藥物複合體項

目，以及研發管線中引入更多後期項目，以致收益增加；而新綜合項目的收入及市場份額亦顯著

上升；產能及資源利用率提升、毛利率有所改善，投資收益亦有增加。



＊半日掃貨規模創三星期高，主動買沽比率配合升勢＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，藥明生物為半日現貨主板市場上，資金淨主動買入最多個

股，規模達６﹒２５億，遠超第二位的騰訊（００７００）的３﹒０８億元。而藥明生物半日的

資金掃貨規模，亦屬６月２１日以來最多，可見資金流入態度相當進取。非散戶，即成交金額１

００萬或以上的交易的主動買沽比率為７２：２８，可謂配合股價升勢，亦較過去五日表現理想

。

現時最大淨被動買入券商為瑞銀證券，規模約１﹒１７億元，加權平均成交價１４０﹒８３

２元。不過，最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，規模約３﹒７１億元，加權平均成交價１４

０﹒４６９元，意即中信里昂證券「壓價」的態度比瑞銀證券「托價」的大。



＊陳鳳珠：藥明生物上望破頂，１３５元可買入＊



東興證券香港研究部總監陳鳳珠今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，監管政策對研發能力較強的ＣＲＯ行業龍頭，尤其對藥明生物有利

。在業務顯著改善下，料將獲資金持續追捧。

她認為，藥明生物短期可上試歷史高位１４８元，建議未有貨的，可於２０天線（約１３５

元）買入，而６月初高位約１２５元目前已成短期支持位。

