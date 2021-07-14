《盤後部署》降準預期市場或已反映，料港股短線走勢偏淡

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數下挫，６月份ＣＰＩ指數超預期增長，令美

國面臨更大的加息壓力。恆指今高開１點報２７９６５點。其後美團（０３６９０）、中資金融

及地產領跌，港股全日低見２７７０８跌２５５點。惟藥股、阿里（０９９８８）、小米

（０１８１０）等股撐市，最終港股跌幅收窄，全日最終跌２７７８７點，跌１７５點或

０﹒６３％，主板成交１４３６﹒３３億元。恆生中國企業指數報１００６５點，跌４８點或

０﹒４８％。恆生科技指數報７６６７點，升７點或０﹒１％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５２８點，跌３８點或跌１﹒０７％，成交５０７７﹒１６億

元人民幣。深證成份指數報１５０５６點，跌１３２點或跌０﹒８８％，成交７０７３﹒５５億

元人民幣。



＊若科技股未能繼續反彈港股或再下試２６８００＊



港股本日走低逾２００點，預計短期對大市方向中性偏淡。首先，內地人行預告明日

（１５日）將公布經濟數據，將全面降準「放水」１萬億元人民幣。雖然市場認為降準增市場流

動性，從而利好股市，惟有兩點我們必須留意。第一，股市永遠炒作預期，近期Ａ股相當強勢，

是否已經反映降準預期？此點值得深思。第二，降準原因離不開經濟狀況轉差，而Ａ股已上揚一

段時間，或有藉口調整，港股大機率跟跌。

其二，降準理論上令內地銀行股受惠，因負債結構優化和利息支出降低將有助於提振銀行淨

息差。惟內銀股走勢卻未見提振，反而越跌越多，此點值得大家警惕。

其三，科技股依然勢弱，仍未見轉勢徵兆。再者，「科技女股神」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ

最近指出內地新經濟股受監管當局影響，估值或仍繼續下跌，自然大機會繼續拖累大市走勢。

其四，本港提高股票印花稅至０﹒１３％的調整將於８月１日生效。短線或影響港股交投量

，因大型資金最懼怕不確定性，若上述假設成真自然影響港股表現。

恆指走勢方面，若短線科技股未能繼續反彈，以及未能守住２７５００點，港股或再度下試

２６８００點水平。（ｋｓ）

