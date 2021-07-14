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14/07/2021 17:47

《台股攻略－黃振宇》震盪劇烈，台股微跌兩點收市

　　《台股攻略》台股今日（１４日）延續上個交易日走勢，持續高位震盪，全日高低差距超過
２００點。加權指數最終收１７８４６點，微跌２點，成交金額為５７３２億元（新台幣．下同
）。
　　資金由傳產股回流至電子股板塊，帶動相關股份重拾升軌，台積電今日曾升至６１５元高位
，尾市更抽升，收６１３元，升１％，令大市轉勢上升。台達電收３２３元，升超過５％。大立
光收３０２０元，升２％；聯發科及聯電亦分別微升０﹒４％及０﹒２％，收９３０元及５４元
。鴻海今日相對弱勢，收１１６元，跌０﹒４％。傳產股一片愁雲慘霧，航運及鋼鐵股表現弱勢
。三大貨櫃股持續疲弱，長榮跌停，收１４８﹒５元；陽明跌７﹒４％，收１６３元；萬海亦跌
１﹒９％，收２５３﹒５元。航空股方面，華航跌１﹒４％，收１７﹒５５元；長榮航則跌
１﹒１％，收１８﹒５０元。鋼鐵股方面，指標股中鋼跌１﹒６％，中鴻及大成鋼各跌超過３％
，而新光鋼及美亞則跌超過４％。
　　後市展望，短線而言，航運及鋼鐵股走勢過熱，資金持續回流電子股板塊，投資者可留意相
關股份表現。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
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