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即市新聞

14/07/2021 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》科技股大戶買家高位托市意欲強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、資訊科技業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票
現為京東集團（０９６１８）、思摩爾國際（０６９６９）與港交所（００３８８），可用作買
入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、郵儲銀行（０１６５８）與京東物流
（０２６１８）。
　　昨天（１３日）港股呈現強勢，今早（１４日）卻借昨晚美股回落之勢進行即市整固。市況
所見，除個別紅籌股外，沽壓其實並不大，科技股更有很強的買盤支持，科指期貨跑贏了美指期
貨。大家可特別留意科技指數的估計結算價（ＥＡＳ），雖然價位從９：３５ａｍ的７６７０下
跌，現仍高位科技指數的合理值約０﹒５６８％，代表大戶買家有誠意將指數托於高位。可預期
的，為於回吐市況結束後，下一個反彈浪很大機會由科技股的買盤帶動，支持港股升回更高水平
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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