《談國論企－黎偉成》中國進出口皆飆升挺經濟

《談國論企》中國的進出口在２０２１年上半年同比快速增長，其中進口增速更是連續第四

個月快於出口，不僅因內需相當殷切，更受惠於出口生產所需亦日趨強烈，政府以「國內大循環

」配合「國內外雙循環」，會確保國民經濟穩中有進的發展。尤其是中國對美國的雙邊貿易加速

上升，可在一定程度顯示美國發瘋發狂反華壓華所掀的經貿科技戰，對兩國無疑產生一定的困擾

，但肯定是失敗的。



＊對能源資源及高技術生產的資料進口甚殷＊



來自中國海關總署的最新資料，中國的進出口貿易於２０２１年上半年累計１８﹒０６萬億

元（人民幣．下同）同比增長２７﹒１％，其中６月份達３﹒２９萬億元的升幅為２２％，低於

５月份３﹒１４萬億元所升的２６％，和４月份３﹒１５萬億元的２６﹒６％，使二季度的平均

增長２４﹒８％，較前三個月所增的２９﹒２％要低，卻依然屬穩定快速的發展。因進出口貿易

於２０２１年一季度有特別大幅上升，乃受２０２０年同期因新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９嚴重衝

擊使比較基礎偏低的影響，但重要的是進出口於二季度仍保持十分良好和重大的擴張，顯示整體

國民經濟有持續良好的復元能力。

從最新的數據，可見中國的對外貿易保持全面向好態勢，並有好幾個重點，特別是（一）進

口，於２０２１年６月份達１﹒４７９萬億元，同比增長２４﹒２％，漲幅即使較對上兩個月為

低，惟這是在５月份１﹒４２萬億元升３９﹒５％和４月份１﹒４４萬億元升３２﹒２％增長底

下的持續快增，甚至優於３月份１﹒４６萬億元升２７﹒７％和１－２月份２﹒３８萬億元升

１４﹒５％等一季度的表現，相當難得。

重要的，是進口商品結構有良性的啟示，如能源方面的（１）原油於上半年累計２﹒６億噸

，同比減少３％，惟１－５月份累計２﹒２１億噸增２﹒３％，即６月份的進口有明顯縮減，但

這是在２０２０年上半年增９﹒８９％的高基礎底下的變異；同樣的情況亦見之於（２）成品油

１２５１﹒３萬噸同比減少２５﹒６％，顯然受到油價節節走高至每桶７０美元之壓。

但（３）天然氣於上半年累計５９８１萬噸，同比增長９﹒５％，相對於１－５的４９７８

萬噸升２４﹒５％的幅度有明顯收窄，惟潔淨能源仍為國家政策性之需。

至於（４）鐵礦砂進口於上半年達５﹒６億噸同比增長２﹒６％，比１－５月份４﹒７２億

噸同比所升６％亦有收窄，乃每噸均價飆升約六成的基礎底下之增，可見鋼鐵等生產需求甚殷。

再看（二）中國與數大貿易夥伴的雙邊貿易交往，有明顯的復甦，惹人注目的是（Ｉ）對美

國的進出口，於２０２１年上半年達２﹒２１萬億元同比增長３４﹒６％，其中中國對美的出口

１﹒６４萬億元同比增長３１﹒７％，而十分努力進口的美國貨使升幅更達４３﹒９％和高於出

口約１１﹒８個百分點，惟所達只為５７０６﹒億元，故雙邊貿易順差１﹒０６９萬億元，同比

大幅增長逾３０﹒０％。特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和打壓之效，反而美國人

民在惡疫衝擊底下得增價廉物美的中國貨，拜登暫保特魔劣策，差矣！



＊中國對美雙邊貿易續大增顯美貿戰失敗＊



至於中國對另三個主要市場的雙邊貿易，亦有十分明顯的增長，如（ＩＩ）對東盟的進出口

２﹒６６萬億元，同比增長２７﹒８％，其中中國對東盟的出口１﹒４６萬億元同比增長

２７﹒９％，有貿易順差０﹒２７萬億元。（ＩＩＩ）對歐盟進出口期內累計２﹒５１萬億元同

比增長２５﹒５％，輸歐商品１﹒５１萬億元上升２５﹒５％，和（ＩＶ）對日本進出口

１﹒１７萬億元同比增長１４﹒５％，中國輸入日貨６５７８﹒８億元的增幅達１８﹒６％，出

口增９﹒８％，有逆差。

由是可見，中國商品出口在世界經濟低迷期仍有理想表現，確有相當良佳的啟示性。

再看（三）以資本密集為主的一般貿易，於２０２１年上半年累計達１１﹒８１萬億元，同

比增長３０﹒７％，可見中國多年來積極主動的支持技術和創新的政策，一般貿易商品即使在外

圍經濟尚差勁，反而有十分良佳的表現，尤其是機電產品出口５﹒８３１３萬億元同比增

２９﹒５％，其中自動數據處理設備及其零部件出口６３４５﹒４億元同比大幅增長１７﹒％，

手機、汽車和集成電路等資本密集商品分別增２３﹒３％與１０１﹒４％。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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