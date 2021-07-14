《午市前瞻》港股回彈升勢受限二萬八，專家料本周持續受壓

《經濟通通訊社１４日專訊》恆生指數半日收市報２７８０１，跌１６１點或０﹒５８％，

主板成交７９７﹒３８億元。恆生中國企業指數報１００６８，跌４４點或０﹒４４％。恆生科

技指數報７６８８，升２８點或０﹒３７％。



＊李偉傑：料恆指本周阻力位二萬八，藥明有貨可搏破頂＊



隔晚美股走低，而Ａ場今早亦較弱勢。港股今早跟隨偏軟。大中華投資策略研究學會副會長

（港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恆指上周五曾跌穿二萬七關後現短線反彈，惟大市近

２日升勢受限於二萬八，反映該位有較大阻力，他形容今早大市弱勢為回吐表現，料本周恆指將

於２７５００點至２８０００點區間徘徊。他表示明日人行正式降準放水，與公布第二季ＧＤＰ

表現將會影響大市波動。同時他建議投資者先觀望中央對科技股的規管消息，料待市場氣氛轉好

後，大市或可揚升至２８４００點位置。

而藥明生物（０２２６９）發盈喜指料中期盈利升逾１﹒３５倍，預期業績表現理想，李偉

傑表示７月初時，藥股因內地規管加強而回軟，而藥明生物本周現反彈，加上盈喜消息刺激，相

信該股可再上試頂位１４８元水平，他建議持貨的投資者可繼續持有，搏其再創新高；至於未持

貨的投資者，他建議可作長線部署，他認為藥明為高增長公司，能力亦領先同業，有機會可待回

落至１２３元，即約５０天線水平部署。惟他提醒，藥明約３至４月配股一次，預測７至８月期

間會有相關行動，且亦要預防內地對行業監管新規進行進一步收緊，相關消息對股價或有較大影

響。（ｊｃ）

