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14/07/2021 17:48

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒３億人幣

　　《經濟通通訊社１４日專訊》恆指輕微高開，報２７９６５點。最高微升報２７９６５點，
最低跌２５４點報２７７０８點。恆指收報２７７８７點，跌１７５點或０﹒６３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒３億元人民幣，減少５６﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、舜宇光學科技（０２３８２）；
淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、微盟集團（０２０１３）、特步國際（０１３６８）

　　主板成交１４３６﹒３３億元減少７﹒８％。其中港股通成交３４３﹒２億元，佔總成交
２３﹒９％。

　　美團於４月時公布配股連同發行可換股債券（ＣＢ），大舉集資１００億美元。美團最新公
布，騰訊認購事項的所有先決條件均已達成，因此騰訊認購部分已於７月１３日完成。騰訊認購
事項完成後，美團已向騰訊配發及發行１１３５﹒３萬股騰訊認購股份，所得款項淨額預計約為
４億美元。
　　騰訊控股升０﹒１８％報５５６﹒５元，北水淨買入５億元。藥明生物升６﹒４７％報１３
９﹒８元，北水淨買入３﹒７億元。舜宇光學科技升１﹒４４％報２２６﹒２元，北水淨買入３
﹒１億元。美團跌１﹒６９％報２９０元，北水淨賣出１２﹒５億元。微盟集團跌６﹒１６％報
１３﹒７２元，北水淨賣出２﹒６億元。特步國際跌５﹒１３％報１３﹒６８元，北水淨賣出１
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　４﹒９７
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　　３﹒７５
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　　３﹒１３
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　２﹒６６
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　１﹒８８

　　淨沽出最多港股：
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　－１２﹒５４
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－２﹒５７
　　特步國際　　　　（０１３６８）　　　　　－１﹒０２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒９５
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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