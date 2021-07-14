  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2021 15:46

《美元走勢－羅明立》美元指數有機會重上年內高位

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒４６　　　１１０﹒７０　　　１１０﹒３８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７８９　　　１﹒１７９６　　　１﹒１７７０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４３　　　１﹒３８５３　　　１﹒３７９９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８１　　　０﹒９１９２　　　０﹒９１６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６６５　　　７﹒７６７４　　　７﹒７６５１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》周二（１３日）公布的美國６月份ＣＰＩ數據按月上升０﹒９％，按年上升
５﹒４％，續創２００８年８月以來新高，也顯著高於市場預期。期內，６月核心ＣＰＩ數據按
年上升４﹒５％，同樣高於市場預期，並創下逾３０年以來最高水準。不過對於美聯儲而言，較
高的通脹率並不代表美國經濟的全面復甦，是否調整政策仍需綜合包括就業數據等其他資料來分
析。但美國通脹持續多月高企，市場始終會憂慮美聯儲可能提早收緊貨幣策略，導致美國國債被
拋售，１０年期國債收益率上升到接近１﹒４％的水準。
　　在英國和歐盟，取消新冠疫情的相關限制亦引發了市場擔憂。英國新任衛生大臣周一
（１２日）警告稱，英國的新冠病例數量可能會因限制措施的放鬆變得更多，甚至會增長到每天
１０萬。雖然歐美各國病例大幅增加，但由於美國和英國疫苗接種率已接近群體免疫水準，病例
增加不一定會對經濟造成很大影響。反而歐元區各國疫苗接種率仍然未如理想，隨著病例增加，
可能需要重新實施限制措施，嚴重影響經濟復甦。未來一段時間將是對歐洲央行能否挽救經濟下
行危機的一個重大考驗。短期內市場將繼續追捧美元，歐系非美貨幣則難以上揚，美元指數有機
會重上年內高位。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　賣出日元　　１１０﹒５０　　　１１１﹒８０　　　１１０﹒１０
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１８２０　　　１﹒１７００　　　１﹒１８５０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/07/2021
周大福股價大幅回吐　大行憂銷售增長放慢
財經熱話14/07/2021
【盈喜股點睇？】藥明生物20天線可入　下半年宜追盈喜股!
財經熱話14/07/2021
醫脈通招股反應理想 刺激醫療平台股造好
FOCUS14/07/2021
【FOCUS】核心通脹近30年高　美租金或成下個「黑馬」
中國故事14/07/2021
【數據前瞻】擴張放緩仍穩健　次季中國GDP增速大概率返單位數
開市Good Morning14/07/2021
陳鳳珠：比亞迪短線240有阻力　望第三季突圍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金