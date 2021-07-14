《美元走勢－羅明立》美元指數有機會重上年內高位

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒４６ １１０﹒７０ １１０﹒３８

歐元╱美元 １﹒１７８９ １﹒１７９６ １﹒１７７０

英鎊╱美元 １﹒３８４３ １﹒３８５３ １﹒３７９９

美元╱瑞郎 ０﹒９１８１ ０﹒９１９２ ０﹒９１６８

美元╱港元 ７﹒７６６５ ７﹒７６７４ ７﹒７６５１

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《美元走勢》周二（１３日）公布的美國６月份ＣＰＩ數據按月上升０﹒９％，按年上升

５﹒４％，續創２００８年８月以來新高，也顯著高於市場預期。期內，６月核心ＣＰＩ數據按

年上升４﹒５％，同樣高於市場預期，並創下逾３０年以來最高水準。不過對於美聯儲而言，較

高的通脹率並不代表美國經濟的全面復甦，是否調整政策仍需綜合包括就業數據等其他資料來分

析。但美國通脹持續多月高企，市場始終會憂慮美聯儲可能提早收緊貨幣策略，導致美國國債被

拋售，１０年期國債收益率上升到接近１﹒４％的水準。

在英國和歐盟，取消新冠疫情的相關限制亦引發了市場擔憂。英國新任衛生大臣周一

（１２日）警告稱，英國的新冠病例數量可能會因限制措施的放鬆變得更多，甚至會增長到每天

１０萬。雖然歐美各國病例大幅增加，但由於美國和英國疫苗接種率已接近群體免疫水準，病例

增加不一定會對經濟造成很大影響。反而歐元區各國疫苗接種率仍然未如理想，隨著病例增加，

可能需要重新實施限制措施，嚴重影響經濟復甦。未來一段時間將是對歐洲央行能否挽救經濟下

行危機的一個重大考驗。短期內市場將繼續追捧美元，歐系非美貨幣則難以上揚，美元指數有機

會重上年內高位。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 賣出日元 １１０﹒５０ １１１﹒８０ １１０﹒１０

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１８２０ １﹒１７００ １﹒１８５０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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