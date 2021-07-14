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14/07/2021 09:54

【新冠肺炎】據報星港「旅遊氣泡」談判因檢測規定分歧而推遲

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《南華早報》引述知情人士報道，香港和新加坡有關「旅遊
氣泡」的談判被推遲，因為雙方在抗體檢測和疫苗接種規定方面存在分歧。
　　報道指，談判中提議將香港有關所有居民需完成接種兩劑疫苗至少１４天後才可登機的決定
適用到新加坡，但新加坡和香港尚未就疫苗接種規則達成一致，目前尚無宣布達成協議的計劃。
　　香港商務及經濟發展局發言人稱，香港和新加坡政府仍在接觸，若有進一步安排，將適時公
布。（ｃｌ）

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