【新冠肺炎】據報星港「旅遊氣泡」談判因檢測規定分歧而推遲

《經濟通通訊社１４日專訊》據《南華早報》引述知情人士報道，香港和新加坡有關「旅遊
氣泡」的談判被推遲，因為雙方在抗體檢測和疫苗接種規定方面存在分歧。
報道指，談判中提議將香港有關所有居民需完成接種兩劑疫苗至少１４天後才可登機的決定
適用到新加坡，但新加坡和香港尚未就疫苗接種規則達成一致，目前尚無宣布達成協議的計劃。
香港商務及經濟發展局發言人稱，香港和新加坡政府仍在接觸，若有進一步安排，將適時公
布。（ｃｌ）
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