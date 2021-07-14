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即市新聞

14/07/2021 19:29

《再戰明天》中國公布經濟數據，維達迅銷業績

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國發布經濟數據，及英倫銀行官員發表演說，料為明日市場
焦點。

＊英倫銀行官員發表演說＊

　　在重要經濟活動方面，日本央行展開一連兩日議息。本港時間明日４：００ｐｍ，歐洲央行
執委埃爾德森參加一場公開聽證會。６：００ｐｍ英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員桑德
斯發表題為通脹前景的演說。９：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會的聽證會就
每半年一次的貨幣政策報告提供證詞。
　　數據方面，明日９：３０ａｍ，中國公布６月新屋價格。９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業
率，料維持於５﹒１％。１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒６％升
上１％，年率料由１８﹒３％降至１２﹒７％，年率料由１８﹒３％降至８％；６月工業生產年
率料由８﹒８％降至７﹒９％，年率料由１７﹒８％降至１６％；６月零售銷售，年率料由
１２﹒４％降至１０﹒８％，年率料由２５﹒７％降至２２﹒８％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布６月出口物價，月率料由２﹒２％降至１﹒４％，年率料由
１７﹒４％降至１６﹒３％；６月進口物價，月率料維持於１﹒１％，年率料由１１﹒３％降至
１１﹒１％；連續申請失業救濟金人數料由３３４萬降至３３０萬；首次申請失業救濟金人數料
由３７萬降至３５萬；７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１７﹒４升至１８。
　　９：１５ｐｍ，美國公布６月產能利用率，料由７５﹒２％升上７５﹒６％；６月工業生產
月率料由０﹒８％降至０﹒６％。

＊維達迅銷業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：維達（０３３３１）、迅銷（０６２８８）。（ｈｌ）

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