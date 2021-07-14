《再戰明天》中國公布經濟數據，維達迅銷業績

《經濟通通訊社１４日專訊》中國發布經濟數據，及英倫銀行官員發表演說，料為明日市場

焦點。



＊英倫銀行官員發表演說＊



在重要經濟活動方面，日本央行展開一連兩日議息。本港時間明日４：００ｐｍ，歐洲央行

執委埃爾德森參加一場公開聽證會。６：００ｐｍ英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員桑德

斯發表題為通脹前景的演說。９：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在參議院金融委員會的聽證會就

每半年一次的貨幣政策報告提供證詞。

數據方面，明日９：３０ａｍ，中國公布６月新屋價格。９：３０ａｍ，澳洲公布６月失業

率，料維持於５﹒１％。１０：００ａｍ，中國公布第二季國內生產總值，季率料由０﹒６％升

上１％，年率料由１８﹒３％降至１２﹒７％，年率料由１８﹒３％降至８％；６月工業生產年

率料由８﹒８％降至７﹒９％，年率料由１７﹒８％降至１６％；６月零售銷售，年率料由

１２﹒４％降至１０﹒８％，年率料由２５﹒７％降至２２﹒８％。

８：３０ｐｍ，美國公布６月出口物價，月率料由２﹒２％降至１﹒４％，年率料由

１７﹒４％降至１６﹒３％；６月進口物價，月率料維持於１﹒１％，年率料由１１﹒３％降至

１１﹒１％；連續申請失業救濟金人數料由３３４萬降至３３０萬；首次申請失業救濟金人數料

由３７萬降至３５萬；７月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由１７﹒４升至１８。

９：１５ｐｍ，美國公布６月產能利用率，料由７５﹒２％升上７５﹒６％；６月工業生產

月率料由０﹒８％降至０﹒６％。



＊維達迅銷業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：維達（０３３３１）、迅銷（０６２８８）。（ｈｌ）

