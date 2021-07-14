《新股上市》醫脈通暗盤收升６﹒６％，每手賺９００元

《經濟通通訊社１４日專訊》醫脈通（０２１９２）明天（１５日）掛牌，據輝立交易場顯
示，收報２９元，較招股價２７﹒２元升６﹒６％，每手５００股，未計手續費賺９００元。
至於富途暗盤則收報２９﹒９元，升約９﹒９％，未計手續費賺１３５０元。
該股在港公開發售超購約５９１﹒４１倍，一手中籤率為５％，認購９０手穩中一手。上限
定價。（ｂｎ）
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