【銀色債券】交銀香港推７項豁免收費優惠

《經濟通通訊社１４日專訊》交通銀行（香港）公布，全面配合政府發行銀色債券，推出７
項銀色債券認購豁免收費優惠。
該行表示，於７月２０日上午９時至７月３０日下午２時認購期間，客戶經交銀（香港）成
功認購銀色債券，可享認購費全免外，買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利
息費及存入債券費用更可獲豁免。（ｓｋ）
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