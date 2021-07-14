《經濟通通訊社１４日專訊》元朗區議員何惠彬涉企圖刑事恐嚇被警方拘捕，他稍後將獲准
保釋，案件在在下周四（２２日）於屯門裁判法院提堂。
警方指，何惠彬去年３月在社交網站上載軍刀相片，聲稱將於兩日後往天水圍天耀邨耀逸樓
對開「掃場」，驅趕街頭賭博。警方接獲報警，經過一年調查及兩次諮詢律政司，早上到何惠彬
位於天水圍的寓所，將他拘捕，同時檢獲一把刀，帶走兩部電腦調查。何惠彬Ｆａｃｅｂｏｏｋ
專頁在中午宣布辭職。（ｈｙ）（ｚｚ）
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14/07/2021 14:52
【香港政情】元朗區議員何惠彬涉企圖刑事恐嚇被捕，中午宣布辭職
《經濟通通訊社１４日專訊》元朗區議員何惠彬涉企圖刑事恐嚇被警方拘捕，他稍後將獲准
保釋，案件在在下周四（２２日）於屯門裁判法院提堂。
警方指，何惠彬去年３月在社交網站上載軍刀相片，聲稱將於兩日後往天水圍天耀邨耀逸樓
對開「掃場」，驅趕街頭賭博。警方接獲報警，經過一年調查及兩次諮詢律政司，早上到何惠彬
位於天水圍的寓所，將他拘捕，同時檢獲一把刀，帶走兩部電腦調查。何惠彬Ｆａｃｅｂｏｏｋ
專頁在中午宣布辭職。（ｈｙ）（ｚｚ）
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