【國安立法】鄧炳強：不評論港大評議會事件，有足夠證據會檢控

《經濟通通訊社１４日專訊》港大學生會評議會通過議案對襲警案死者表示哀悼，保安局局

長鄧炳強不評論個案，只稱對於任何違法的指控，警方都會調查。如有足夠證據，會作出拘捕及

檢控。至於會否取締港大學生會及調查其他大學的學生會，他表示，當局會視乎調查進展，再決

定會否根據法例，如《社團條例》作進一步行動。



＊不排除孤狼式襲擊，或加強交通工具保安檢查＊



鄧炳強說，目前香港恐襲級別維持中度，警方評估不排除可能出現孤狼式襲擊，但現時未有

確實情報顯示會發生，不過如掌握具體可靠情況，有恐怖組織計劃策動襲擊，對公眾安全造成威

脅，當局會將級別提升至高度，並可能採取防禦措施，包括要求所有巴士及港鐵（０００６６）

乘客的隨身物品都要接受檢查，甚至將部分港鐵站封閉，機場亦可能要加強檢查行李，及檢查前

往機場的車輛。

鄧炳強又表示，警方已拘捕涉及恐怖活動組織「光城者」共１４人，當中６人被檢控，１４

人之中有９人為中學生。他認為，事件反映本土恐怖主義，除了「孤狼」之外，亦會涉及組織，

希望市民留意及不應再去包庇、美化或淡化恐怖活動。（ｈｙ）（ｚｚ）

