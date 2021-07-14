【企業盈警】宏華集團料中期轉盈為虧，最多蝕７０００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》宏華集團（００１９６）預期，截至今年６月３０日止六個月
，錄得虧損介乎約３０００萬元（人民幣．下同）至７０００萬元，去年同期錄得純利
３１１６萬元。
該集團指，轉盈為虧主要由於新冠疫情疊加國際油價動盪影響，各大國際石油公司均大力削
減資本性開支，集團石油裝備（特別是鑽機）出口業務訂單量受到衝擊，儘管年內積極調整業務
結構，營業收入仍然按年下降。（ｈｙ）
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