【企業盈警】宏華集團料中期轉盈為虧，最多蝕７０００萬人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》宏華集團（００１９６）預期，截至今年６月３０日止六個月

，錄得虧損介乎約３０００萬元（人民幣．下同）至７０００萬元，去年同期錄得純利

３１１６萬元。

該集團指，轉盈為虧主要由於新冠疫情疊加國際油價動盪影響，各大國際石油公司均大力削

減資本性開支，集團石油裝備（特別是鑽機）出口業務訂單量受到衝擊，儘管年內積極調整業務

結構，營業收入仍然按年下降。（ｈｙ）

