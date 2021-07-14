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即市新聞

14/07/2021 16:52

《小傳日記》今日魚缸雖無睇頭，藥明生物值得回首！

　　《小傳日記》雖然聽日阿爺正式全面降準，不過Ａ股就跌定先，自然拖累原本已經勢弱的魚
缸。今日新經濟佬都弱弱地，當中「女股神」Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ近期就話，神州新經濟股
受監管當局影響，估值或仍繼續下跌，自然大機會繼續拖累大市走勢。聽到呢個講法後你咪話唔
驚，始終依家市場炒氣氛，大家對新經濟佬都要格外留神！美團（０３６９０）今日陀衰家，全
日跌近２巴仙收報２９０銀。
　　另外，今日另一個跌市元兇就係汽車佬。先係比亞迪（０１２１１）被喜馬拉雅資本減持，
之後中汽協公布本月上旬重點企業汽車產量按年跌三成七。比亞迪全日跌近６巴仙收報２２１銀
，吉利（００１７５）跌近３巴仙收報２４﹒７５銀。

＊藥明生物可長線投資＊
　
　　今日有唔少焦點股值得大家留意。首先，藥明生物（０２２６９）公布料中期多賺１３５巴
仙，筆者認為此股為難藥界騰訊，因為公司持續高增長，行業技術壁壘高，加上近期推出的ＣＤ
Ｅ國策，長遠利好呢類醫藥外包公司。假設有調整，絕對值得大家搵位吼入，試問有咩藍籌可以
保持到呢個幅度增長？所以，只要公司增長邏輯無變，相信繼續會好多大基金泊錢埋去，因為增
長確定性太高！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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