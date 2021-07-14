《明辨保險－馮婉欣》把握疫後經濟回穩機會，重整退休儲蓄步伐

《明辨保險》市場期望隨著疫苗接種普及，經濟將會逐步復甦。財政司司長陳茂波早前表示

，下半年本港經濟復甦動力較上半年強，倘若本港疫苗接種率高，取得群體免疫效果，將更有利

於與內地及海外重新通關。自疫情爆發以來，相信不少港人的退休儲蓄計劃都受到不同程度影響

，要「收復失地」，以下幾點值得留意：



＊嚴守紀律＊



政府即將派發５０００元消費券，鼓勵港人消費。消費券是好事，筆者亦支持振興零售市道

，但也認同要理性消費。在量入為出、避免先使未來錢的同時，打工仔可考慮在銀行設定自動化

儲蓄指示，藉此將計劃儲起的收入於指定日期自動轉至特定儲蓄戶口，培養良好的儲蓄紀律。至

於如何得知自己退休所需的儲蓄金額？則可考慮利用保險公司的網上退休計算機，只需要通過既

簡單又互動的問答形式，即可計算出退休所需金額，部分更可讓用戶隨時審視儲蓄進度和退休理

財目標的距離，從而規劃出一個適合自己的退休儲蓄方案。



＊全面提升退休掌控力＊



有保險公司早前進行有關港人退休掌控力的調查，退休掌控力指數為５６﹒３，顯示港人的

退休規劃掌控力仍有進步空間，特別是單身一族在退休規劃上的掌控力較已婚人士稍遜。該指數

由「情報掌控」、「行動掌控」及「正面經驗掌控」三個範疇組成，當中「情報掌控」的指數為

５５﹒２，意味港人對退休相關資訊的掌握力有待提升。事實上，市場上有不同產品幫助港人策

劃退休，政府也有相關的政策配套。例如可選擇合資格延期年金保單（ＱＤＡＰ），為退休儲蓄

之餘也有機會享有扣稅。又例如保單逆按計劃讓保單持有人可以利用壽險保單作為抵押品，向貸

款機構提取保單逆按貸款，保單持有人可選擇於固定的年金年期內（１０年、１５年或２０年）

或終身每月收取年金至壽險保單到期為止。



＊居安思危＊



中美在環球貿易角力的前景未明，美國通脹風險升溫也令聯儲局實施緊縮貨幣政策的步伐增

添變數。因此，即使經濟復甦，也要保持危機意識，建議預留相對充裕的應急錢方便周轉，同時

確保有穩定的現金流，以防範另一波疫情或其他經濟風險出現。

疫情令我們深刻感受到一旦意外發生，誰也難以獨善其身。退休規劃是一門終身學問，勤勞

半生後換來的是退「優」還是退「憂」，很視乎有否及早部署退休規劃。尤其是隨著年齡漸長，

患病機會或會增加，屆時醫療開支或會增加退休儲蓄的負擔。因此，在規劃退休生活時，必需選

擇最合適的保障方案，將來自己及所關心的家人自然可以安枕無憂。

《香港永明金融有限公司首席市務總監 馮婉欣》



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