《講股論勢－鄭廣復》五不窮、六不絕，七月翻身定反身？

《講股論勢》港股５月既不窮，６月亦不絕，但踏入７月後持續下跌，究竟是「七翻身」還

是「七反身」？上周五（９日）恆指曾試穿今年以來的上落區底部，今年累積升幅亦一度蒸發，

但受到當天人民銀行突然宣布全面降準，下調金融機構存款準備金率０﹒５％，預期將向金融市

場釋放１萬億元人民幣。消息刺激港股本周反彈，惟周二（１３日）高見２８０５２點後遇到阻

力，最終收報２７９６３點，今早進一步跌至最低２７７０８點。



不過要注意，降準措施在明天（１５日）才生效，不排除港股在２８０００關受阻只屬整固

，待降準生效後才一舉衝破２８０００關口！技術上，雖然周二未能收高於２８０００點，但收

市點數已突破上周四（８日）的大陰燭頂部，可視為突破訊號。筆者在上周五已指出，根據各項

技術性形態及調整幅度，恆指將於本周展開反彈浪，同時指出２８０００為短期主要阻力，而要

扭轉偏弱或橫行形態，恆指必須突破今年３月份高位２９９１２點；否則，短期反彈應視為沽貨

良機。因此，恆指若可藉著降準而重新守穩２８０００關口以上，則可視大市返回２７５００至

２９９００點水平的上落格局。



＊２００月均線為長期升勢重要支持＊



從以下列表可見，恆指在月線圖上分別有三次跌穿，以及四次跌近２００ＳＭＡ後展開新升

浪。此外亦可發現兩個主要特性：１）在跌浪之中，高位與低位的時間差距約為１２個月（例如

９７年８月至９８年８月，以及０７年１０月至０８年１０月）；２）最接近的兩個低位之間的

時間差距接近４年半（撇除０７年金融海嘯及２０１０年歐債危機）。另外，以０８年５月份的

高位（２６３８７）作為０９年３月份低位（１１３４４）前的高位，是因為恆指由０７年高位

３１９５８跌至０８年３低位２０５７２後，反彈了５８１５點至２６３８７（超過上述跌浪的

５０％）後再跌，故以該反彈高位作為新一輪跌浪的起點。



＊周期低點或於２０２４年９月出現＊



至於恆指究竟是「七翻身」還是「七反身」，則可從以下因素推斷。首先，從歷史表現來看

，恆指單在７月份上升（收市點數較６月收市高）的比率超過六成；第二，即使今年２月做了３

１１８３的年內高位，但月線圖９ＲＳＩ未如之前大跌前達到７５甚至超過８０的情況，目前９

ＲＳＩ回落至５３；第三，如上所述，低位之間的時差約為４年半，而近期的低位是在２０２０

年３月出現，由此推算，下一個低位有可能在２０２４年９月出現（美國在２０２４年１０月舉

行大選），同樣根據恆指多次出現的跌浪時間推算，高位或在２０２３年９月出現。



此外，全球央行仍然採取量寬措施，低息環境仍會持續，即使今早新西蘭儲備銀行宣布暫停

大規模購債措施，但仍然進行融資貸款計劃，指標利率亦維持在０﹒２５％的歷史低位；美國６

月份通脹率即使創下１３年來最高的５﹒４％，但聯儲局已多次表示高通脹只是暫時性；歐洲央

行更有史以來將通脹目標，由「接近但低於２％」改為２％，並且與聯儲局做法相似，容許通脹

略為超出此目標（超出幅度或有差異）。只要環球央行（尤其聯儲局）維持寬鬆貨幣政策，股市

縱然下跌，在低息環境及資金泛濫下，股市仍然是有調整，無轉勢。以恆指為例，１９９７年以

來，其趨勢仍呈一底高於一底，故此，跌穿２０２０年３月份的低位２１１３９才需要擔心長期

升勢逆轉。《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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見底時間 恆指低位 ２００均線 低位較２００均線 低位相距（年） 大跌前高位時間

８╱９８ ６５４４ ５０８０ ＋１４６４ ╱ ８╱９７

４╱０３ ８３３１ ８１８９ ＋１４２ ４﹒７ ３╱００

１０╱０８ １０６７６ １２８１９ ２１４３ ５﹒６ １０╱０７

３╱０９ １１３４４ １３０１７ １６７３ ６﹒０ ＊５╱０８

１０╱１１ １６１７０ １５０４３ ＋１１２７ ２﹒６ １１╱１０

２╱１６ １８２７８ １７９８６ ＋２９２ ４﹒４ ４╱１５

３╱２０ ２１１３９ ２１３７４ ２３５ ４﹒１ ４╱１９

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註：參照１９９７年以來恆指月線圖數據



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