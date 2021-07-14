《鍾之日記》魚缸腳軟迎降準，次季ＧＤＰ或遜

《鍾之日記》７月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國隔晚公布６月通脹高過預期，推動美國十年期債息，令美股受壓，也連累中港股市向下

，香江魚缸連升三日後，今日亦回吐逾百點，暫時受制１０日線（現處２７９０７）。恆指高開

１點報２７９６５，即見半日高位，受Ａ股下跌拖累，港股跌幅擴大，最多跌逾２５０點，隨後

跌幅收窄。全日收報２７７８７，跌１７５點或０﹒６３％，主板成交１４３６﹒３３億元，少

７﹒８％。

中國明日（１５日）將公布第二季ＧＤＰ及６月工業、消費及投資數據，與此同時人民銀行

同日將正式下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，令市場擔憂此意外之舉暗示經濟報復式

反彈將在下半年終結。社科院預期第二季ＧＤＰ增速達到１２﹒２％屬最樂觀，而市場普遍分析

增速約８％左右。

分析認為，６月外貿數據亮眼，可能是對中國貿易夥伴在重新開放經濟方面所取得進展的反

映。但考慮到上年同期比較基數上升，仍預計未來幾個月中國出口增速將會放緩。中外機構亦普

遍預計，內地次季ＧＤＰ同比增速將較一季度放緩，但仍會高於全年不低於的６％的目標。

在兩大因素衝擊資本市場的前夕，外資大幅流出Ａ股市場，今日通過陸股通淨流出１０８億

元人民幣，刷新自去年９月２４日（１２１億元）以來新高。加上人民幣匯率回貶，引發Ａ股今

日迎來７月以來第二度震盪。在金融股拖累的情況下，滬綜指全日跌１﹒０７％，報３５２８﹒

５點。兩市全日成交額１２１５１億元人民幣，連續第１０日成交破萬億元，與昨日（１３日）

水平相若。



＊煤炭股造好，兗煤抽高近８％＊



據《新華社》引述國家發展改革委環資司副司長趙鵬高表示，內地將強力推進產業結構調整

增潤，把堅決遏制「兩高」項目盲目發展作為當前工作重點，嚴控增量項目，加快存量項目改造

升級，紮實開展鋼鐵、煤炭去產能「回頭看」，嚴防過剩產能死灰復燃。兗煤（０１１７１）表

現標青，一度大升１１﹒１％，收市抽高近８％。中煤能源（０１８９８）上升４﹒３％，中國

神華（０１０８８）升１﹒３％，易大宗（０１７３３）升３﹒８％，力量能源（０１２７７）

升３﹒５％。

另外，內地多個省份發出高溫預警發布，今夏用電高峰帶來的電煤強大需求又引起多方關注

，內地傳媒報道，從相關煤炭企業獲悉，為保當地電煤供應，河南省已做出要求所有煤礦生產電

煤，一律不得外銷等決定。

而《路透》引述消息人士透露，中國計劃在周五（１６日）舉行全國碳排放權交易市場開市

啟動儀式。



＊藥明生物強勁盈喜，領漲全藍籌＊



醫藥板塊今日急漲，因藥明生物（０２２６９）發盈喜，預告今年上半年淨利潤同比增長

至少１３５％，原因之一是公司期內加速高效推進執行現存及新引進的新型冠狀病毒肺炎，支持

並賦能全球客戶抗疫並相應提升收益。藥明生物又指，公司新綜合項目收益和市場份額顯著增加

，並引入更多後期項目並提高近期收益等，亦帶動公司業績增長。藥明生物股價飆６﹒５％，報

１３９﹒８元，是全日表現最強勁的藍籌股；石藥集團（０１０９３）、翰森製藥

（０３６９２）收升３﹒４％，中生製藥（０１１７７）升２﹒４％。





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