【新冠肺炎】台灣新增１７宗本地確診，台北佔１０宗最多

《經濟通通訊社１４日專訊》台灣周三新增１７宗新冠肺炎確診個案，分別為台北市１０宗

、桃園市３宗，新北及台中各２宗；另確診個案中新增６宗死亡。

台灣新型冠狀病毒疫情緩和，疫情第三級警戒從昨日（１３日）起啟動「微解封」，６都中

除新北、桃園外，多市的健身中心和電影院已開始營業，其中台北市公有運動場館在今晨５時對

外開放，已有零星民眾到網球場運動。台北多家戲院亦開始營業。（ｊｔ）

