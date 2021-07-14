【債務風險】藍光發展續探底，傳兩期中票持有人擬２７日召開會議

《經濟通通訊社１４日專訊》擁有２９年歷史的藍光發展（滬：６００４６６）進入生死存

亡時刻，應在本月１１日到期的「１９藍光ＭＴＮ００１」，由於未能按期足額償付本息，已經

構成實質性違約，成就公司首次債券違約。目前藍光發展存續期內的存量債券餘額合計為

１１４﹒３億元，共涉及１５隻債券。本月內，公司還會繼續面臨債券到期壓力，包括１１億元

交易所公司債券「１９藍光０２」將在２３日面臨投資者回售選擇權，２９日另有７億元短融券

「２０藍光ＣＰ００１」到期。

據外電最新消息，藍光發展兩期中票的持有人將於７月２７日召開會議討論債務處置。而據

此前傳聞，「１９藍光ＭＴＮ００１」的持有人曾對公司提出部分本金兌付的提案，要求藍光發

展先支付當期全部票息及２０％的本金（約合２﹒４７５億元），剩餘８０％的本金可展期，但

具體展期期限未定。

該公司昨日（１３日）在公告中承認，加上上述違約債，截至本周一（１２日）藍光累計到

期未能償還的債務本息已達４５億元。而根據稍早的公告，藍光貨幣餘額為１１０億元，但可自

由動用的資金僅為２億元，相對已到期債務可說是杯水車薪。穆迪認為，在未來１２－１８個月

內，藍光發展還有１６０億元的在岸和離岸債券，以及約１８０億元的非標借款將要到期，並且

認為藍光無力償付這些債務。

藍光發展股價持續探底，現跌１﹒５％，報２﹒７１元，繼續邁向十二年半低位。（ｗｌ）

