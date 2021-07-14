  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2021 11:04

【債務風險】藍光發展續探底，傳兩期中票持有人擬２７日召開會議

　　《經濟通通訊社１４日專訊》擁有２９年歷史的藍光發展（滬：６００４６６）進入生死存
亡時刻，應在本月１１日到期的「１９藍光ＭＴＮ００１」，由於未能按期足額償付本息，已經
構成實質性違約，成就公司首次債券違約。目前藍光發展存續期內的存量債券餘額合計為
１１４﹒３億元，共涉及１５隻債券。本月內，公司還會繼續面臨債券到期壓力，包括１１億元
交易所公司債券「１９藍光０２」將在２３日面臨投資者回售選擇權，２９日另有７億元短融券
「２０藍光ＣＰ００１」到期。
　　據外電最新消息，藍光發展兩期中票的持有人將於７月２７日召開會議討論債務處置。而據
此前傳聞，「１９藍光ＭＴＮ００１」的持有人曾對公司提出部分本金兌付的提案，要求藍光發
展先支付當期全部票息及２０％的本金（約合２﹒４７５億元），剩餘８０％的本金可展期，但
具體展期期限未定。
　　該公司昨日（１３日）在公告中承認，加上上述違約債，截至本周一（１２日）藍光累計到
期未能償還的債務本息已達４５億元。而根據稍早的公告，藍光貨幣餘額為１１０億元，但可自
由動用的資金僅為２億元，相對已到期債務可說是杯水車薪。穆迪認為，在未來１２－１８個月
內，藍光發展還有１６０億元的在岸和離岸債券，以及約１８０億元的非標借款將要到期，並且
認為藍光無力償付這些債務。　　
　　藍光發展股價持續探底，現跌１﹒５％，報２﹒７１元，繼續邁向十二年半低位。（ｗｌ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2021
【數據前瞻】擴張放緩仍穩健　次季中國GDP增速大概率返單位數
開市Good Morning14/07/2021
陳鳳珠：比亞迪短線240有阻力　望第三季突圍
板塊分析14/07/2021
科指高位調整三成　新經濟股入手時機？
板塊分析14/07/2021
兩大服務雙軌發展　閱文打造協同效應
剖析天下14/07/2021
說好的通脹來了？拆解美債息急跌之謎
剖析天下14/07/2021
防疫措施再升級　大馬經濟復甦進程堪憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金