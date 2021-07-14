【大國博弈】傳美國副國務卿謝爾曼本月底將訪問中國

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述知情人士指，上任至今３個月的美國副國務卿謝爾
曼，將於７月底訪問中國，但報道沒有提及謝爾曼的訪華目的及會見哪些官員。
謝爾曼現年７２歲，行事風格精明強硬，在奧巴馬執政時期曾代表美國與伊朗展開談判，並
達成了核協議。謝爾曼被指是拜登政府制定對華戰略的關鍵人物，她上任美國副國務卿後，首個
外出行程就是到亞洲和歐洲多國，與他國官員會面，並主要討論中國問題。（ｅｙ）
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