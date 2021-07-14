  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/07/2021 09:18

【大國博弈】傳美國副國務卿謝爾曼本月底將訪問中國

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述知情人士指，上任至今３個月的美國副國務卿謝爾
曼，將於７月底訪問中國，但報道沒有提及謝爾曼的訪華目的及會見哪些官員。
　　謝爾曼現年７２歲，行事風格精明強硬，在奧巴馬執政時期曾代表美國與伊朗展開談判，並
達成了核協議。謝爾曼被指是拜登政府制定對華戰略的關鍵人物，她上任美國副國務卿後，首個
外出行程就是到亞洲和歐洲多國，與他國官員會面，並主要討論中國問題。（ｅｙ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2021
【數據前瞻】擴張放緩仍穩健　次季中國GDP增速大概率返單位數
開市Good Morning14/07/2021
陳鳳珠：比亞迪短線240有阻力　望第三季突圍
板塊分析14/07/2021
科指高位調整三成　新經濟股入手時機？
板塊分析14/07/2021
兩大服務雙軌發展　閱文打造協同效應
剖析天下14/07/2021
說好的通脹來了？拆解美債息急跌之謎
剖析天下14/07/2021
防疫措施再升級　大馬經濟復甦進程堪憂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金