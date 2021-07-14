【數據前瞻】擴張放緩仍穩健，次季中國ＧＤＰ增速大概率返單位數

《經濟通通訊社記者黃燕明、李菲１４日報道》國家統計局周四（１５日）公布今年第二季

及上半年經濟重磅數據。在去年疫情導致的低基數影響下，今年一季度中國ＧＤＰ同比大增

１８﹒３％，雖略遜預期，仍創下有記錄以來新高。進入二季度，從已公布的４月、５月各類數

據看，經濟動能略顯不足；加上大宗商品價格飆升已嚴重折損企業盈利，不利經濟進一步繁榮，

人行一改過去逾一年來的穩健作風，上周突然宣布在公布次季ＧＤＰ的同日，１５日起全面降準

０﹒５個百分點釋出萬億元流動性，令市場擔憂此意外之舉暗示經濟報復式反彈將在下半年終結

。

不過，從１３日公布的中國貿易數據來看，６月進出口仍超預期高速增長，正如彭博亞洲經

濟學家團隊撰文指，６月的經濟活動和貿易數據可能會描繪出類似的圖景 擴張放緩但仍然穩

健。分析認為，６月外貿數據亮眼，可能是對中國貿易夥伴在重新開放經濟方面所取得進展的反

映。但考慮到上年同期比較基數上升，仍預計未來幾個月中國出口增速將會放緩。

無獨有偶，中外機構亦普遍預計，內地次季ＧＤＰ同比增速將較一季度放緩，但仍會高於全

年不低於的６％的目標。其中，中國社會科學院的調研結果最為正面，料二季度的經濟增長率有

望達１２﹒２％，是為數不多預測ＧＤＰ增速將錄雙位數的機構。而據《路透》綜合５１家機構

預測中值顯示，二季度內地ＧＤＰ料增長８﹒１％，經濟面臨的下行壓力加大，需要更多支撐經

濟增長的政策出台，四季度有望再降準５０基點。



＊製造業投資或跑出，消費仍迷霧深鎖＊



植信投資研究院表示，維持之前對中國今年經濟增長８﹒８％的判斷。植信投資研究院院長

連平指出，今年經濟增長前高後低，預計二季度增長８％，三季度增長６％，四季度增長５％，

全年增長８﹒８％。他認為，下半年積極的財政政策將適度發力，專項債投向廣義基建、城鄉發

展、醫療衛生、生態環保等項目的佔比有望穩中有升。連平強調，製造業投資將成為拉動

２０２１年經濟復甦的重要推手，他預計今年固定資產投資增長９％，其中製造業投資增長

１２％，基建投資增長５％。

中國銀行研究院同樣認為，隨著基數效應的逐步減弱，各主要經濟指標增速高位回落，預計

內地二季度ＧＤＰ增速降至７﹒９％左右。報告稱，下半年外部環境變化帶來的不確定性是影響

中國經濟的最大變數。全球疫情防控不同步、經濟復甦不平衡、政經博弈加劇、美聯儲貨幣政策

轉向預期升溫等都加大了外部不確定性。

交通銀行報告稱，從三駕馬車來看，下半年消費將逐漸改善，但受制於居民部門槓桿率攀升

及人均可支配收入下降等因素，消費難以恢復到疫情之前水平，預計全年消費增長１５％左右，

近兩年消費復合平均增速約為５﹒２％，低於疫情前水平。投資方面，基建投資將緩慢增長，預

計全年增速在５％；製造業較快，預計全年增速在１１％；房地產投資保有韌性；房地產投資保

有韌性，預計全年增速或達８％左右。全年固定資產投資料增長７﹒６％。



＊原材料價格高漲制約復甦，貨幣政策易鬆難緊＊



外資大行對中國經濟的看法更為謹慎。花旗銀行最新維持中國２０２１年經濟增長率在

８﹒８％不變，但由於最近兩個月經濟數據尤其消費數據低於預期，該行將二季度經濟增速從此

前的預估８﹒５％下調至８﹒２％，並預計三季度增速可能逐漸降到６％，四季度預計進一步放

緩至５﹒１％。花旗還將中國今年社會消費品零售總額全年同比增速從此前的１６％下調至

１４﹒５％，製造業投資全年增速從１２％下調至９﹒５％，指因原材料價格上漲和脫碳計劃都

將制約今年製造業投資的快速反彈。

花旗研究部首席中國經濟學家劉利剛指出，現在中國整個社會的債務水平已經很高，在這種

情況下，貨幣政策的收緊可能會造成一些高負債的國企、民企出現違約狀況，同時也會影響今年

下半年的金融穩定，所以比較同意在今年下半年中國貨幣政策總的態勢是「易鬆難緊」。

星展香港經濟研究部高級經濟師周洪禮此前於網上會議中表示，首季中國經濟增長已見頂，

預期次季中國ＧＤＰ增長將放緩至１０％，主因受基數效應及出口料放緩等因素影響，而今年全

年ＧＤＰ增長料為１０﹒５％。

