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14/07/2021 10:25

【數據前瞻】表列機構對中國第二季、全年ＧＤＰ預測

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局明日（１５日）公布今年６月及第二季內地ＧＤＰ
等重磅數據。據《經濟通通訊社》整合資料顯示，中外資機構對內地第二季的經濟增長預測介乎
７﹒９％－１２﹒２％，僅中國社科院和星展的預測達雙位數；而據《路透》統計的５１家機構
的預測中值為８﹒１％。
　　與此同時，機構對中國全年經濟增長預測區間較為集中，介乎８﹒２％－１０﹒５％，且預
測值均超過中國監管此前定下的增長６％以上政策目標。

＊表列機構對中國次季ＧＤＰ增速預測＊

　機構　　　　　　第二季　
－－－－－－－－－－－－－－－－－　　　　　
　社科院　　　　　１２﹒２％　　　　
　星展　　　　　　１０﹒０％　　　　　
　花旗　　　　　　８﹒２％
　路透調查　　　　８﹒１％　　　　　
　瑞銀　　　　　　８﹒０％　　　　　
　瑞銀　　　　　　８﹒０％　　　　　
　植信研究院　　　８﹒０％　　
　中行研究院　　　７﹒９％　　　　　

＊表列機構對中國全年ＧＤＰ增速預測＊

　機構　　　　　　全年　
－－－－－－－－－－－－－－－－－
　星展　　　　　　１０﹒５％
　社科院　　　　　９﹒４％
　大摩　　　　　　９﹒０％
　交行　　　　　　８﹒８％　
　花旗　　　　　　８﹒８％
　植信研究院　　　８﹒８％
　中行研究院　　　８﹒８％
　路透調查　　　　８﹒６％
　世銀　　　　　　８﹒５％
　惠譽　　　　　　８﹒４％
　標普　　　　　　８﹒３％
　美銀　　　　　　８﹒３％
　聯合國　　　　　８﹒２％
　瑞信　　　　　　８﹒２％

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