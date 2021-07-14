【數據前瞻】表列機構對中國第二季、全年ＧＤＰ預測

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局明日（１５日）公布今年６月及第二季內地ＧＤＰ

等重磅數據。據《經濟通通訊社》整合資料顯示，中外資機構對內地第二季的經濟增長預測介乎

７﹒９％－１２﹒２％，僅中國社科院和星展的預測達雙位數；而據《路透》統計的５１家機構

的預測中值為８﹒１％。

與此同時，機構對中國全年經濟增長預測區間較為集中，介乎８﹒２％－１０﹒５％，且預

測值均超過中國監管此前定下的增長６％以上政策目標。



＊表列機構對中國次季ＧＤＰ增速預測＊



機構 第二季

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社科院 １２﹒２％

星展 １０﹒０％

花旗 ８﹒２％

路透調查 ８﹒１％

瑞銀 ８﹒０％

瑞銀 ８﹒０％

植信研究院 ８﹒０％

中行研究院 ７﹒９％



＊表列機構對中國全年ＧＤＰ增速預測＊



機構 全年

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星展 １０﹒５％

社科院 ９﹒４％

大摩 ９﹒０％

交行 ８﹒８％

花旗 ８﹒８％

植信研究院 ８﹒８％

中行研究院 ８﹒８％

路透調查 ８﹒６％

世銀 ８﹒５％

惠譽 ８﹒４％

標普 ８﹒３％

美銀 ８﹒３％

聯合國 ８﹒２％

瑞信 ８﹒２％

