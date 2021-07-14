【ＦＯＣＵＳ】核心通脹近３０年高，美租金或成下個「黑馬」

【ＦＯＣＵＳ】超預期、超預期、超預期……美國消費者價格指數（ＣＰＩ）連續至少四個

月令機構失算，６月按年漲幅最新擴大至５﹒４％（預期：４﹒９％），刷新２００８年以來最

大漲幅，核心ＣＰＩ更錄近３０年最大漲幅；且看稍後前往國會作證的聯儲主席鮑威爾，如何解

畫其通脹「暫時論」。

相比５、６月通脹的最大推手二手車，後續漲勢或回落；未來一大隱憂落於佔ＣＰＩ權重三

分一的租金。鑒於全美房價正以逾３０年來最快速度上漲，一旦租金跟隨補漲，下半年

ＣＰＩ恐易升難跌。



＊市場連續４個月失準，二手車再漲一成＊



３月２﹒６％、４月４﹒２％、５月５％、６月５﹒４％－－過去四個月，一邊是ＣＰＩ讀

數連續響亮打臉一眾分析員預測，另一邊是美股在聯儲核心要員放鴿聲中迭創新高。面對最新６

月核心ＣＰＩ按年升４﹒５％，遠高於預期的３﹒８％，錄１９９１年９月以來最大升幅，任期

僅餘半年的鮑叔，今明兩日在國會山的證詞猶值關注。

細看ＣＰＩ分項數據，最大推手仍為二手車，按月升幅從５月的７﹒３％擴大至

１０﹒５％，為有紀錄以來最勁；此外，跟經濟重開、夏季出行、油價上漲相關的能源、機票價

格續升，較一年前雙雙漲近四分一。

儘管通脹鴿派仍然堅持通脹是暫時性，理據之一為美國最大汽車拍賣行Ｍａｎｈｅｉｍ公司

的二手車價格指數上月錄按月跌１﹒６％。美銀甚至預期，二手車負回報的近期風險愈來愈大，

或導致核心通脹數據走低。



＊租買價格升幅存鴻溝，通脹恐易升難跌＊



二手車的凌厲漲勢還能持續多久尚未可知，但同樣佔ＣＰＩ權重三分一的租金，未來或接力

成為攪動通脹衝高的「黑馬」，因現有租金尤其是屋主等值租金水平跟飆升的房價嚴重脫節。

標準普爾Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ全美房價指數４月錄按年漲１４﹒６％，為逾３０年最

大漲幅；５月成屋中位數首次突破３５萬美元，按年升２３﹒６％。相比之下，６月基本租金和

屋主等值租金按年升幅僅分別１﹒９２％和２﹒３４％。

何解？原因之一是，同一租客面對的租金加幅未必及時反映樓價升幅，但當業主面對下一個

租客時，基本租金往往會顯著補漲；原因之二是，衡量業主「假設出租現有房屋，打算收取多少

租金」的屋主等值租金（Ｏｗｎｅｒｓ’ Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ Ｒｅｎｔ），因不少人僅考

慮自住而令該租金水平失真。多位通脹鷹派就指，應留意８月租金水平，並警告一旦租金升幅追

趕樓價，ＣＰＩ或「衝上月球」。

愈來愈多跡象顯示通脹並非暫時性，關於今明兩年美國ＣＰＩ預測已節節攀升分別向４％、

３％進逼。但鴿到骨子裏的鮑叔勢一慢二看三拖延，ＱＥ溢出效應的最新受害者，當屬通脹至少

達５００％的古巴。

