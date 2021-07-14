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14/07/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》中興通訊（７６３）料繼續保持盈利收入增長

　　《投資智慧》中興通訊（００７６３）發布盈喜，預計截至６月３０日止中期實現歸屬於上
市公司普通股股東的淨利潤３８－４３億元人民幣，同比增長１０４﹒６０－１３１﹒５２％，
每股收益０﹒８２元－０﹒９３元，如果不計入第一季的８０億元人民幣投資收益，意味著公司
第二季的盈利按年增長５２％至９８％，大幅超過預期。２０２１Ｑ２單季淨利潤約１６﹒１８
－２１﹒１８億元，同比增長５０－９７％，同２０２１Ｑ１相比，環比增速達約９％－４３％
。主要因為期內集團不斷優化市場格局，營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善，使得盈利能
力有較大提升。此外，集團與報告期內轉讓北京中興高達通信技術有限公司９０％股權，確認稅
前利潤約８億元人民幣，是次轉讓有利於集團進一步聚焦運營商網絡、政企、消費者三大業務布
局。
　
　　隨著中國電信和中國聯通發布的２﹒１ＧＨｚ５Ｇ基站集採公告，５Ｇ基站集採逐步落地，
上述公司計劃將合計採購２４﹒２萬站，最高投標限價為２０５﹒３２億元，使得下半年５Ｇ建
設的景氣度回升。這一消息使得集團相關業務有望迎利好。集團在三大業務布局的基礎上，不斷
提升產品方案的競爭力，高質量交付５Ｇ網絡，在穩定現有市場份額的基礎上，加速無線接入、
光傳輸、承載等高端產品，在局部市場方面實現進一步突破，提升市場份額。同時，攜手運營商
在全國２４０＋城市部署５Ｇ網絡，與超過５００家行業合作伙伴開展５Ｇ應用實踐，賦能各行
各業數字化轉型。於２０２１Ｑ１集團５Ｇ基站設備發貨量排名全球第二，５Ｇ核心網全球收入
佔比排名第二，２０２０年光網絡２００Ｇ端口出貨量全球第二。
　
　　由於成本控制有效，使得集團在提高毛利率方面取得穩步發展，同時在寬帶及企業市場等非
無線設備市場的擴張也開始見效。在此潛在市場份額提升和成本效率的帶動下，料集團能繼續保
持盈利及收入的增長趨勢。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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