《拆局麒想－林嘉麒》內地碳中和交易市場開始，尋找長線受惠股

《拆局麒想》碳中和講得多，內地Ａ股概念股不時有炒作，惟港股未見炒風。近日內地

敲定碳排放交易市場將在７月１６日正式開市，相關交易及個股值得關注研究。設立碳排放權交

易市場，目的是希望企業兼顧發展和環保之間的平衡，而交易試點早於２０１１年在北京、天津

、上海、重慶、湖北、廣東及深圳７個省市啟動。在試點範圍內，碳排放權作為商品在企業之間

交易。相關監管部門會制定當地碳減排總量，並將排放權以配額的方式發放給企業等市場主體。

企業經審核登記後，會獲得一年的碳排放配額，若實際排放量超過這一配額則需要向其他企業購

買超量的排放配額，而減排企業也可將剩餘的排放配額售賣給其他企業。當交易所正式運作，有

排放能力的企業將得到額外的盈利。



＊中石化長線留意，碳排放指價格看漲＊



首先要留意在交易試點時，中石化集團共有２１家單位被納入北京、上海、天津、廣東、湖

北、重慶６省市的碳排放權試點交易。截至２０２０年底，試點企業累計碳交易量１７５２萬噸

、交易額４﹒４億元（人民幣﹒下同），分別佔全國市場交易量、交易額的４％左右。儘管被納

入試點後未見炒風，惟預期碳排放交易市場規模龐大，而且有分析指價格走勢長線看好，所以中

石化（００３８６）值得長線留意。業內預計全國碳市場初期交易價格約為每噸３０元至５０元

，略高於試點地區的平均水平，幾個月前大約為每噸２２元至３２元之間，價格上已經有明顯差

距。不過，由於全國碳市場第一年的供需較為均衡，預計初期市場交易量不會很高。

除中石化外，要留意的是發電股。全國碳市場啟動初期將以發電行業（純發電和熱電聯產）

為主，２０２０年底，生態環境部印發了《２０１９－２０２０年全國碳排放權交易配額總量設

定與分配實施方案（發電行業）》等文件，篩選了納入２０１９至２０２０年全國碳市場配額管

理的２２２５家重點排放單位，是根據發電行業２０１３年至２０１９年任一年排放達到２﹒６

萬噸二氧化碳當量（綜合能源消費量約１萬噸標準煤）及以上的企業或者其他經濟組織碳排放核

查篩選出的。事實上，電企的每年碳排放總量達到４０多億噸，規模遠遠超過世界上正在運行的

任何一個碳市場。日後要炒作碳排放概念，應首選電力股，其中龍源電力（００９１６）涉及火

電及新能源項目，而且新能源比重佔比愈來愈高，相信其擁有較多可售出的碳排放交易量，未來

絕對是受惠者。



＊碳排放概念首選電力股，龍源電力可吼＊



行政上，企業被納入到碳市場後，初始階段的碳排放配額為免費分配，未來將適時引入有償

分配製度。由於碳市場作為一種促進減排的市場機制，允許碳排放資源在不同企業之間通過市場

進行自由配置，相比行政手段，能夠以比較低的成本實現既定的減排目標。全國碳市場的運行，

有望大幅降低全社會總的減排成本，實現相對較低的排放峰值，而這也將降低後續實現碳中和目

標的難度。未來低碳排放環保企業（垃圾焚燒、資源化等）和碳匯企業（林業）有望通過碳交易

市場提升盈利能力和增加現金流。另外，新興戰略性清潔能源氫能，隨著「以獎代補」政策及各

地氫能、燃料電池示範推廣專案的落地，行業已經出現突破，相關產業化進程展也預期日後會明

顯加速推進，未來亦可留意。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



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