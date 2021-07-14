《樓市亮話－湯文亮》移民離開的人對香港充滿信心

《樓市亮話》政府出招壓抑樓市已經超過十年，但愈壓愈升，即使在疫情封關下，兼有大量

香港人以ＢＮＯ離開，樓市不但沒有下跌，而且估計在第三季會創歷史新高，令到不人專家不但

摸不著頭腦，並且擔心在疫情緩和，香港與內地通關之後，樓市將會好似脫韁野馬，升到唔識停

。



樓市點解會升，我講出來大家未必會相信，但的確這是事實，就是離開香港的人對香港充滿

信心，情況就好似一個要離婚的人，理由是太愛對方，這樣的理由又點會有人相信，不過這是事

實，不由你不信。



近日有很多人不情願移民離開，點解是不情願，因為離開的人與往日不同，往日是興高采烈

，在機場內猛咁影相，因為知道在兩三個月後，大約在年底又會見面，現在大家見到離開的人與

送行者喊苦喊忽，今日一別，都唔知幾時會見面，離開的人會話，都唔知有冇機會再見。



移民離開的人講到如此坦白，大家一定會以為那些人對香港沒有信心，原來是大錯特錯，那

些移民是對香港充滿信心，反而對目的地沒有信心，如果唔係，那些移民應該賣了香港的物業，

在移民的地方買樓，現在是大多數移民離開的人不賣樓，如果不是對香港充滿信心，點解唔賣樓

？所以，我覺得現在移民離開的人內心充滿矛盾，但是那些移民離開的人不賣樓，最後害了對香

港充滿信心，仍然留在香港的人。



移民不賣樓，就是樓價高企的原因，甚麼供應不足都是廢話，在１９９７回歸的時候，香港

大約有７００萬人，現在是７４５萬，人口增加了４５萬，但在這段時間，公私營房屋供應大約

增加了１００萬個單位，應該可以令到９００萬人保持在回歸前的居住水平，但事實不但樓價上

升，港人仲要愈住愈細，甚至要住不合法的劏房，歸根究底就是那些移民離開的人對香港充滿信

心，不願賣走他們在香港的物業。所以，在年初時，有不少評論員話有很多人移民離開香港，樓

市會大冧，我話係就好，如果那些移民願意賣樓，香港樓價高企，供應不足的問題就得到解決，

但如何可以令到移民的人賣樓，這是另一個問題。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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