《缸邊嫺談－黃惠嫺》港股２０２１年上半年回顧及下半年展望

《缸邊嫺談》半年眨眼已過，猶記得今年年頭筆者在「２０２０財經大事回顧及２０２１大

市展望」一文中曾對２０２１年大市作出預測，當時預計第一季恆指或會在２７０００點至

２９０００點區間水平上落，全年有望升至３１０００點水平。而恆生指數今年上半年的確在

２７０００點至３１０００點水平上落。在疫苗推出等利好消息刺激下，恆指於今年２月１７日

更創下３１０８４點的高位，超出全年３１０００點高位的預期，惟隨後於高位受阻一路回落至

６月３０日的２８８２８點。總結２０２１上半年，恆生指數累升１５９６點或５﹒８６％。

回顧２０２１年上半年，港股整體表現明顯較滬深股市及美股落後，以期內的每日收市價計

算，恆生指數半年高低波幅達３６１２點；於６月３０日，國企指數收報１０６６３點，半年跌

０﹒７％；恆生科技指數收報８１５５點，半年跌３﹒２１％。但隨著其後１０年期美國債息曾

升至１﹒７７６％，加上內地政府落實監管、反壟斷及規管網絡平台措施後，拖累科技股受挫，

令港股三大指數在２月中見高位後受阻回落，特別是恆生科技指數的跌幅相對較大。



１２月３１日 ６月３０日 半年期間（收市計）

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２０２０年 ２０２１年 最低位 最高位 變動％

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恆生指數 ２７２３１ ２８８２８ ２７４７３ ３１０８５ ５﹒８６％

國企指數 １０７３８ １０６６３ １０４０５ １２２９ －０﹒７０％

恆生科技指數 ８４２６ ８１５５ ７５６５ １０９４５ －３﹒２１％



上證綜合指數 ３４７３ ３５９１ ３３５８ ３６９６ ３﹒４０％

深證成份股指數 １４４７１ １５１６２ １３４０７ １５９６２ ４﹒７８％

滬深３００指數 ５２１１ ５２２４ ４９２６ ５８０８ ０﹒２４％



道瓊斯指數 ３０６０６ ３４５０３ ２９９８３ ３４７７８ １２﹒７３％

標準普爾５００指數 ３７５６ ４２９８ ３７０１ ４２９８ １４﹒４１％

納斯達克指數 １２８８８ １４５０４ １２６０９ １４５２８ １２﹒５４％

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２０２１年上半年港股仍普遍處於「炒股不炒市」的狀態。在多個板塊當中又以能源股、新

能源股、物業管理股、醫療保健股、航運股、原材料股等的走勢比較突出。而科網股受壓主要是

由於受到內地對互聯網行業的監管影響，再加上恆生指數改革令新經濟股股份在恆指中的佔比上

升，恆生指數在６月最新一次季度檢討中「資訊科技業」的佔比已達２７﹒０５％，所以科技股

受壓某種程度上亦拖累了恆生指數的表現。



＊下半年大市預測及投資主題＊



踏入２０２１年下半年，相信大市將繼續處於「炒股不炒市」的狀態。而在「碳中和」、

「內循環經濟」、「醫療體系改革」的主題下，可再生能源、新能源汽車及相關產業鏈，以及以

內地品牌為主的內需股，和醫藥、醫療器械、生物醫藥及醫療美容相關的股份將繼續受到投資者

關注。

另外，除可留意與國家政策相關的股份之外，今年下半年亦有多個不同的因素需要留意，當

中包括最新的通脹數據。在疫情橫行下，各國央行由２０２０年開始均推出不同力度的量化寬鬆

貨幣政策以刺激經濟，推升了資產的價格。當疫情減退、生活回復正常後，若通脹持續升溫，各

國央行或會透過加息來收緊貨幣流動性。再者，雖然新冠肺炎疫苗早已推出市場，全球多個國家

亦已陸續為國民接種，但具更強傳染力的變種病毒之出現，或會打亂各國重新開放關口的計劃，

亦會對經濟重啟的步伐以至對後市有影響。就本地而言，香港政府由今年８月１日起將股票印花

稅由０﹒１％上調至０﹒１３％，上調幅度達３０％，在增加投資者的交易成本的背景下，或會

對交投造成負面影響。

雖然目前在各國實施量化寬鬆貨幣政策下，市場資金仍然充裕，但隨著疫情緩和、經濟重啟

，預期各國央行實施收緊資金流動性的措施將會指日可待，屆時對投資市場可能會帶來一定程度

的衝擊，所以筆者繼續預計２０２１年全年恆生指數將會在２７０００點至３１０００點的水平

上落，同時提醒投資者需留意上述提及的風險或因素對大市走勢的影響。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有文中提及相關板塊的股份



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