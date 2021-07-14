【新冠疫苗】衞生署上周接獲１３１宗接種疫苗異常事件報告

《經濟通通訊社１４日專訊》截至７月１１日晚上１１時５９分的過去一星期，衞生署共接

獲１３１宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局（醫管局）呈報

涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

過去一星期，衞生署接獲兩宗曾經於離世前１４日內接種新冠疫苗的死亡報告。第一宗個案

涉及一名５２歲男子，曾接種科興新冠疫苗，根據臨床資料及初步解剖發現死因是冠心病。第二

宗個案涉及一名３４歲男子，曾接種復必泰新冠疫苗。兩宗個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引

起。

截至７月１１日晚上８時，本港市民合共接種了超過４３９萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的巿民約２５９萬名，佔全港１２歲或以上人口的３８﹒１％。衞生署共接獲４２１０宗異

常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒１％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括２５宗涉

及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死亡個案顯示

與接種疫苗有關聯。

截至７月１１日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結１３宗死亡個案與疫苗接種沒有

因果關係，初步認為１０宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘兩宗有待評估。專家委員會認為至今

並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。（ｃｌ）

