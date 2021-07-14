【紓困措施】花旗夥拍ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ推出消費券優惠

《經濟通通訊社１４日專訊》為響應政府「消費券計劃」，花旗銀行將夥拍儲值支付工具

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推出加碼優惠，合資格客戶可透過ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ賺

取高達５４０元獎賞。

由即日起，登記政府派發的５０００元電子消費券，並將Ｃｉｔｉ Ｖｉｓａ信用卡綁定至

ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ，可享即時獎賞。合資格客戶更可享加碼商戶優惠及簽帳優惠，同

時可參加Ｃｉｔｉ加碼大抽獎活動有機會贏取額外５０００元獎賞。（ｓｌ）

