《經濟通通訊社１４日專訊》為響應政府「消費券計劃」，花旗銀行將夥拍儲值支付工具
ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推出加碼優惠，合資格客戶可透過ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ賺
取高達５４０元獎賞。
由即日起，登記政府派發的５０００元電子消費券，並將Ｃｉｔｉ Ｖｉｓａ信用卡綁定至
ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ，可享即時獎賞。合資格客戶更可享加碼商戶優惠及簽帳優惠，同
時可參加Ｃｉｔｉ加碼大抽獎活動有機會贏取額外５０００元獎賞。（ｓｌ）
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14/07/2021 17:48
【紓困措施】花旗夥拍ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推出消費券優惠
《經濟通通訊社１４日專訊》為響應政府「消費券計劃」，花旗銀行將夥拍儲值支付工具
ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推出加碼優惠，合資格客戶可透過ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ賺
取高達５４０元獎賞。
由即日起，登記政府派發的５０００元電子消費券，並將Ｃｉｔｉ Ｖｉｓａ信用卡綁定至
ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ，可享即時獎賞。合資格客戶更可享加碼商戶優惠及簽帳優惠，同
時可參加Ｃｉｔｉ加碼大抽獎活動有機會贏取額外５０００元獎賞。（ｓｌ）
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