《日入而息》醫脈通暗盤收升６﹒６％，比亞迪再遭李祿減持

《今天重點》﹡醫脈通（０２１９２）暗盤收升６﹒６％，每手賺９００元

﹡德信服務集團（０２２１５）暗盤收低３﹒２７％，每手蝕１００元

﹡百得利（０６９０９）暗盤收高逾３１％，每手賺１３８０元

﹡外媒：阿里巴巴及騰訊考慮彼此開放生態系統

﹡喜馬拉雅資本再減持比亞迪（０１２１１）３６３萬股，套現逾８億元

﹡消息指夏寶龍周五出席國安法一周年研討會

﹡本港新增三宗輸入確診個案



《即日市況》﹡恆指低收１７５點報２７７８７，科指升７點報７６６７



《深滬股市》﹡滬指收跌１％百億外資流出，明日公布ＧＤＰ降準生效



《美元匯價》﹡美元指數有機會重上年內高位；歐元最新報１﹒１８０１╱０２，日圓最新

報１１０﹒４８╱５０



《公司資訊》﹡中銀香港（０２３８８）引入輕便制服及推動網點智能化

﹡廣發銀行Ａ股ＩＰＯ按下終止鍵，後續擇機啟動計劃

﹡長和（００００１）出售歐洲電訊塔交易惹英國監管當局疑慮

﹡阿里巴巴（０９９８８）成立數字農業公司，經營範圍含智能農業管理

﹡星宇（０２３４６）呂竹風留任行政總裁，梁麗霞接任主席

﹡德信服務（０２２１５）公開發售超購逾２倍，一手中籤率７５％

﹡智易（０８１００）半年證券投資業務溢利下降，仍不低於５００萬元

﹡靛藍星（０８３７３）大股東擬售公司５１﹒２％股權，今早復牌

﹡鐵江現貨（０１０２９）附屬Ｋ＆Ｓ遭判罰３０００美元並繼續如常營運

﹡聯交所譴責龍潤茶（０２８９８）及其８名現任董事

﹡眾安在綫（０６０６０）上半年原保險保費收入按年升４５％至９８﹒４億

元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）附屬電廠上半年售電量按年升２２﹒６％

﹡永嘉集團（０３３２２）第二季度同店銷售升６％，整體收益增１９％



《國企紅籌》﹡天津港發展（０３３８２）斥４１６８萬元人民幣購３台門座式起重機

﹡中國太保（０２６０１）首６個月原保險業務收入按年增長３﹒６７％

﹡中國人壽（０２６２８）上半年原保險保費收入按年升３﹒４％至４４２６

億元人民幣

﹡中國太平（００９６６）上半年原保費收入升３﹒８％至１１１９億元人幣



《神州民企》﹡騰訊（００７００）獲自動駕駛專利授權

﹡３６１度（０１３６１）主品牌產品次季零售額按年增長１５至２０％



《中國要聞》﹡擴張放緩仍穩健，次季中國ＧＤＰ增速大概率返單位數

﹡中國進出口銀行１０億美元境內債票面利率０﹒６％

﹡１－６月全國使用外資９０９﹒６億美元增３３﹒９％

﹡寧波港擬向招商港口定增募資１４４億元人民幣

﹡日媒表示四艘中國公務船駛入釣魚島海域

﹡發改委表示強力推進產業結構優化，嚴控鋼煤增量項目

﹡賈躍亭與前妻甘薇等人再被強制執行逾１４億元

﹡榮耀成中國國家隊智能手機及終端提供方

﹡蘇州酒店倒塌事故致１７人遇難，國務院成立督辦組

﹡６月末保險公司綜合償付能力充足率２４６﹒７％

﹡教育部表示暑期托管變成「第三學期」的說法沒依據

﹡銀保監表示６月末銀行業不良貸款率降至１﹒８６％

﹡ＪＬＬ表示上海二季度寫字樓空置率下降

﹡上汽、阿里等四大股東聯合增資斑馬智行３０億元

﹡上海發文，推動企業芯片設計能力進入３納米及以下

﹡生態環境部表示碳交易７月上線，碳價４０至５０元之間

﹡各地高溫持續，河南要求所有煤礦生產電煤均不得外銷

﹡上半年內地百億級股票私募平均收益率為４﹒４９％

﹡人行１００億逆回購今零投放零回籠，明日降準實施

﹡安徽電力供需嚴峻，全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目

﹡改道香港上市？貨拉拉表示沒有具體上市計劃和時間表

﹡藍光發展續探底，傳兩期中票持有人擬２７日召開會議

﹡巴基斯坦巴士爆炸多名中國公民死亡，中方已要求徹查

﹡銀保監料上半年銀行業利潤增速明顯回升；平台企業正嚴格按要求深入查找

問題和整改；上半年銀行業不良資產處置規模料高去年同期

﹡四維圖新預計上半年虧損收窄，蝕最多逾６５００萬

﹡能源局表示６月全社會用電量同比增９﹒８％

﹡大葉股份表示美徵收反傾銷反補貼金不會產生較大影響

﹡生豬價格走低，正邦科技料半年轉虧勁蝕最少１２億

﹡中國進出口銀行１０億美元境內債票面利率０﹒６％



《寶島快訊》﹡台股收市持平，報１７８４５點



《其他消息》﹡元朗區議員何惠彬涉企圖刑事恐嚇被捕，中午宣布辭職

﹡中國外交部駐港公署堅決反對美方抹黑香港法治

﹡美國表示香港法治受侵蝕，中方表示國安法令社會重回正軌

﹡湯家驊稱港大學生會評議會事件似乎有犯罪元素

﹡鄧炳強稱不評論港大評議會事件，有足夠證據會檢控

﹡消委會表示虛擬銀行客戶應留意推廣優惠條款；消委會上半年接約十宗投訴

，籲開戶前考慮自身需要

﹡陳帆稱無計劃為港鐵物業發展訂立准許回報率

﹡鄭若驊稱律政人員可獲委任為資深大律師做法切合國際趨勢

﹡銀保監表示支持新能源發展，碳排放權將來可作抵質押品

﹡光城者被控策劃恐怖活動，兩男提堂一女留院周五再訊

﹡財庫局常任秘書長劉焱調任勞福局常秘，原職由朱曼鈴接替

﹡立法會通過修訂大學條例，公開大學９月改名為「香港都會大學」

﹡香港會計師公會表示最佳企業管治及ＥＳＧ大獎下月９日截止報名

﹡經絡按揭料全年樓價升逾一成，現樓按揭宗數升三成

﹡銀行積極搶攻工商舖按揭，息率低至Ｈ加１﹒５厘

﹡深股通額度全日用流出３９億元，止連續兩日淨流入；滬股通額全日流出

３９億，外資流出逾百億創１０個月多

﹡維港匯ＩＩ料兩日內開價，最快下周開售

﹡仲量聯行料下半年中小型住宅及豪宅樓價升最多５％

﹡華置旗下商場推消費券線上線下大賞，送出千萬現金券

﹡金管局表示６月外匯基金境外資產減少２２７億元

﹡上海商業銀行推出銀債認購服務，提供「七免」優惠

﹡「澳門葡京人」部分娛樂設施本周六開放

﹡候選人資格審查委員會今日舉行首次會議

﹡消息指夏寶龍周五出席國安法一周年研討會

﹡ 花旗夥拍ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ推出消費券優惠



《大國博弈》﹡美國務卿表示拒絕中國在南海提出的「非法海洋主張」

﹡華為回應美ＦＣＣ補貼電訊商：不切實際的嘗試

﹡傳美國副國務卿謝爾曼本月底將訪問中國

﹡中方表示美國在南海問題挑撥中國與東盟關係極不負責任



《新冠肺炎》﹡本港新增三宗輸入確診個案

﹡衞生署上周接獲１３１宗接種疫苗異常事件報告

﹡內地疫苗接種劑次超１４億，部份市縣強制接種

﹡台灣新增１７宗本地確診，台北佔１０宗最多

﹡曾祈殷稱當局須檢視機場人員工作流程及感染控制措施

﹡鄧炳強稱３名官員出席飯局不涉利益，已付上法律代價

﹡據報星港「旅遊氣泡」談判因檢測規定分歧而推遲

﹡羅致光稱旅遊業仍處冰封狀態，須協助從業員轉型

﹡港府表示與復星疫苗採購協議無賦權其蒐集個人資料

﹡本港１４２間學校已使用團體預約到疫苗接種中心打針

﹡會展推疫苗抽獎，頭獎單人全年免費任食自助晚餐

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