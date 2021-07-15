《油金掠影》傳油組達城協議，油價急跌金價強

《經濟通通訊社１５日專訊》據路透報道指，沙特和阿聯酋已就石油輸出國組織（ＯＰＥＣ

）及其盟友組成的ＯＰＥＣ＋已達到協議，應有助於舒緩石油市場供應緊張的情況。此外，美國

數據顯示上周原油需求略有放緩，美國政府數據顯示，上周隱含汽油需求大幅下降。美國能源署

（ＥＩＡ）周三公布，上周美國原油庫存連續第八周下降，但汽油需求減少蓋過了原油庫存下降

的影響。

然而，整體消息及數據仍然導致油價周三跌逾２％，布蘭特原油期貨下跌１﹒７３美元或２

﹒２６％，結算價報每桶７４﹒７６美元。紐約期油期貨亦跌２﹒１２美元，結算價報每桶７３

﹒１３美元，跌幅２﹒８２％。

另外，美國聯儲主席鮑威爾表示，經濟離縮減刺激仍有一段距離。此前公布的美國６月消費

者物價指數創１３年來最大按年升幅。紐約期金結算及報１８２５美元，升０﹒８％，６月份生

產者物價指數（ＰＰＩ）按年升幅亦達到７﹒３％，為２０１０年１１月有紀錄以來最大升幅。

通脹憂慮支持金價上升，金價周三跳漲，現貨金上漲約１％至每盎司１８２４﹒７５美元；鈀金

上漲０﹒２％至每盎司２８３３﹒５美元；鉑金上漲２﹒３％至每盎司１１３０﹒１美元。（ｐ

ｃ）

