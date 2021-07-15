《華爾街內望》美股個別發展，聯儲局短期內寬鬆貨幣政策不變

《經濟通通訊社１５日專訊》美國股市個別發展。市場關注美國６月通脹按年創１３年來最

大升幅，聯儲局主席鮑威爾指，聯儲局短期內貨幣政策不變。

道指數收市報３４９３３點，升４４點或０﹒１３％。納指收報１４６４４點，跌３２點或

０﹒２２％。標普報４３７４點，升５點或０﹒１２％，一度升至４３９３﹒６８點創紀錄新高

。

聯儲局主席鮑威爾指，２０２１年美國ＧＤＰ有望實現幾十年來最快的增長，但美國經濟距

離實現「重大的進一步進展」還很遙遠。

銀行股個別發展。美國銀行第２季盈收按年下降４％，收市報３８﹒８６元，跌１元或２﹒

５１％。富國銀行第２季業績轉虧為盈，股價高收３﹒９８％或１﹒７２元報４４﹒９５元。蘋

果股價創新高，消息指蘋果已經要求供貨商將新一代ｉＰｈｏｎｅ的產量提高２０％，收盤升２

﹒４％報１４９﹒２１元。

北京時間週四凌晨，美聯儲發布了俗稱「褐皮書」的地區經濟調查報告。最新「褐皮書」顯

示，美國經濟從５月底到７月初得到進一步加強。其中交通業、旅遊業、製造業，以及非金融服

務業均報告了高於平均水平的增長。

「褐皮書」中對經濟活動的描述較此前改善，從「溫和復蘇」變為「適度到強勁」；關於就

業，美聯儲在「褐皮書」中稱，四分之三的地區報告就業有輕微或適度增長，其餘地區報告就業

有適度或強勁增長。

關於薪資，「褐皮書」指出，薪資平均增長速度溫和，低薪工人獲得了高於平均水平的工資

增長。多個地區的公司預計招聘上面臨的困難將延續到初秋；物價方面，「褐皮書」顯示，物價

以高於平均水平的速度上漲，七個地區報告出現強勁的物價增長，其餘地區略有上漲。「褐皮書

」稱，大多數人認為，在未來的幾個月中，物價將進一步上漲。（ｐｓ）

