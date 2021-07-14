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14/07/2021 15:25

《出旗制勝－麥穎儀》吉利上日成表現最好藍籌，留意科網企業監管

　　《出旗制勝》港股連升兩日，昨日（１３日）升４４８點，收報２７９６３點。貢獻恆指點
數前三全為科網股，有騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）及美團（０３６９０）。而其
中騰訊共貢獻恆指７９點。唯美國三大股指隔晚齊齊收跌，港股今早（１４日）亦要承壓，平開
之後跌幅注解擴大至逾２５０點，失守２７８００點關口。
　　國內近日加強對科網企業的監管，早前更禁止鬥魚及虎牙合併，市場憂慮監管及反壟斷法或
令國內科網股龍頭股價承壓，騰訊股價連日偏軟，從今年２月以來的高位回落超過３成至５００
元關口附近。但日前，國內監管局又批准騰訊私有化搜狗，此消息或令市場恢復對騰訊的信心，
港股通連續１０日淨流出騰訊後，昨日首日見到北水重新流入騰訊７﹒９億，騰訊昨日亦見強勢
反彈，中段升幅一度超過５％見５天高位，最高見５６２﹒５元，收市升幅維持在３﹒９％，報
５５５﹒５元。今早騰訊能高開０﹒８％，逆市企穩。投資者如對後市繼續看好
，或可留意騰訊購１７２３４，行使價６２２元，實際槓桿９﹒８倍，引伸波幅３２﹒８％，換
股比率１００兌１，２０２１年１０月２８日到期。
　　相反，如認為國內對平台經濟股監管對騰訊後市走勢仍或有負面影響的話，或可考慮用認沽
證作對沖部署，留意騰訊沽１６９７９，行使價４７９﹒８元，實際槓桿７﹒９倍，引伸波幅
２９﹒９％，換股比率１００兌１，２０２１年１２月３０日到期。
　　另外，見到近日市場的另一個焦點放在新能源汽車板塊，而吉利（００１７５）上日亦成為
表現最好藍籌，最多曾升７％，見５天高位，升穿２０天移動平均線。截至本周二，北水更錄得
連續７日淨流入吉利。另外，花旗發表報告指，料吉利上半年純利２３億至２７億人幣，並重申
「買入」評級，目標價５２﹒２５元。投資者如看好，或可留意吉利購１６４５１，行使價
３０﹒０５元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅５７﹒６％，換股比率１０兌１，２０２１年０９
月２９日到期。吉利今早要回吐上日升幅，低開０﹒８％，並一度跌近４％，見２４﹒４元。如
對後市看淡，或可留意吉利沽１６８８０，行使價２１﹒３３元，實際槓桿４﹒１倍，引伸波幅
５０﹒２％，換股比率１０兌１，２０２１年１２月３０日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
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