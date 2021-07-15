  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/07/2021 09:25

《套期保值－蕭猷華》美聯儲主席指通脹仍是短暫，金價上升

　　《套期保值》美國公布６月消費物價指數ＣＰＩ和生產物價指數ＰＰＩ，均超出預期，６月
核心ＣＰＩ同比增長４﹒５％，高於預期的３﹒８％，創下１９９１年９月以來新高；６月
ＰＰＩ同比上漲７﹒３％，高於預期的６﹒８％，是２０１０年１１月以來最大同比漲幅。聯儲
局主席鮑威爾出席眾議院聽證會指出，美國經濟需要進一步改善，聯儲局才會改變寬鬆貨幣政策
。鮑威爾言論顯示，通脹仍只是短暫性。
　　美國的上游、下游通脹齊創新高，主要由於市場供需不平衡，勞動力短缺引致企業通脹攀升
、供應鏈趨緊、生產商將成本轉嫁給消費者。６月通脹上升，主要受到二手車價格飆升，環比升
１０﹒５％，同比升４５﹒２％，經季節調整後，６月二手車價格上升佔了所有項目三分一以上
；此外，交通運輸、食品能源，都是導致６月通脹上升主要因素。
　　雖然通脹持續高企，聯儲局未有「收水」意向，美匯指數回落，金價上升，美股創新高。料
金價進一步走高機會大。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事14/07/2021
《神州經脈》重磅數據將揭盅　股匯齊走弱　外資大撤退
財經熱話14/07/2021
《講股論勢－鄭廣復》五不窮　六不絕　七月翻身定反身？
財經熱話14/07/2021
周大福股價大幅回吐　大行憂銷售增長放慢
財經熱話14/07/2021
【盈喜股點睇？】藥明生物20天線可入　下半年宜追盈喜股!
財經熱話14/07/2021
醫脈通招股反應理想 刺激醫療平台股造好
FOCUS14/07/2021
【FOCUS】核心通脹近30年高　美租金或成下個「黑馬」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

【立即報名】2021香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金