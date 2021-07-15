《套期保值－蕭猷華》美聯儲主席指通脹仍是短暫，金價上升

《套期保值》美國公布６月消費物價指數ＣＰＩ和生產物價指數ＰＰＩ，均超出預期，６月

核心ＣＰＩ同比增長４﹒５％，高於預期的３﹒８％，創下１９９１年９月以來新高；６月

ＰＰＩ同比上漲７﹒３％，高於預期的６﹒８％，是２０１０年１１月以來最大同比漲幅。聯儲

局主席鮑威爾出席眾議院聽證會指出，美國經濟需要進一步改善，聯儲局才會改變寬鬆貨幣政策

。鮑威爾言論顯示，通脹仍只是短暫性。

美國的上游、下游通脹齊創新高，主要由於市場供需不平衡，勞動力短缺引致企業通脹攀升

、供應鏈趨緊、生產商將成本轉嫁給消費者。６月通脹上升，主要受到二手車價格飆升，環比升

１０﹒５％，同比升４５﹒２％，經季節調整後，６月二手車價格上升佔了所有項目三分一以上

；此外，交通運輸、食品能源，都是導致６月通脹上升主要因素。

雖然通脹持續高企，聯儲局未有「收水」意向，美匯指數回落，金價上升，美股創新高。料

金價進一步走高機會大。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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