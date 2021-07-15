《行內行外－梁崇讓》一石激起萬重浪，科技風雲捲全球！

《行內行外》多年前歐美大國為了控制和搶掠全球金融經貿市場，歐美各國元首常把「全球

化」這三個字掛在嘴邊，更聲稱這是現今環球「大勢所趨」，並積極推展和經營了多年，隨著科

技和互聯網的高速發展，「全球化」真的遍及了全球，只是仍有一小撮人士抗拒和反對「全球化

」這概念。最令港人留下深刻印象的，相信是２００５年在香港主辦世界貿易組織，第六次部長

級會議時，韓國數百名農民專程來港去抗議是次會議。他們抗議行動的組織性很強，在衝擊香港

灣仔北的一次行動上，其戰略確令港人大開眼界，在該次行動中，嚴格來說亦可算是和平示威，

對香港沒有造成任何嚴重破壞，與香港後期的「佔中」和「黑暴」給香港帶來政治和經濟的嚴重

破壞相比，真有天淵之別！筆者當年已對「全球化」作出一些評論，已料到是說是容易做時難，

因各國意識形態存在分歧，其經濟水平也有高低，相信全球化之路難行更難通。



＊美對中國打壓從未鬆懈＊



時至今日，中國經濟的急速發展和支付系統普及，已在挑戰美國的國際領導地位，美國為了

要繼續一國獨大的霸權，所以開始改變一貫的政策，迅速把經濟全球化的理念作了改變，決定放

棄多邊主意，實行美國優先政策，以單邊主義打擊中國，並到處挑撥事端，聯合西歐多國以及亞

洲和東南亞的親美國家一起圍堵中國，意圖把美國的政治意識形態全球化，這才是美國的真正目

的。可是人算不如天算，目的還未達到，新冠疫情ＣＯＶＩＤ－１９已遍及全球，雖然疫情已嚴

重影響全球的經濟發展，但美國對中國的打壓從未鬆懈，在政治和經濟的壓力下，未來的中港經

濟和金融市場真是福禍難料。



由於近年互聯網的發展，全球資金流動的速度較以往快捷和頻繁，而投資的領域也不斷擴寬

，除了各地的基金和投資者可到各地投資外，企業也可以在多個交易市場上市，各國的融資市場

早存在競爭，而企業為了發展，也不得不盡想辦法到世界各地融資，融資渠道離不開企業上市和

發債去籌集資金。而另一方面，全球資金為尋求出路或希望得到更佳回報，同樣也是到處尋找項

目或目標，在美國未挑起貿易爭端之前，各地資金的活動還可算是自由流動地在各地投資，但自

特朗普上場後，推出多項限制中資企業在美運作，甚至禁止美國投資者或基金活動的措施，這舉

措即引起已在美國上市的中概股回流內地或香港上市的意欲，雖然美國存在打壓，但並不代表沒

有內地或中資企業，因本身條件或某些原因，仍尋求赴美上市集資。



＊滴滴事件激起萬重浪＊



日前滴滴出行在美成功上市，隨即就出現連串風波，滴滴出行事件的內情，遠較阿里巴巴（

０９９８８）事件和反壟斷問題複雜，其中涉及中美政治競爭和國家安全因素，市傳中國監管部

門高層曾與滴滴出行多次溝通，希望該公司不要急急赴美上市，應先處理好內地的數據問題，惟

滴滴最終還是不顧後果，因此有關當局立即於７月２日發出公告稱：為防範國家數據安全風險，

維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全

法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對滴滴出行實施網絡安全審查。７月４

日國家互聯網信息辦公室發布《關於下架「滴滴出行」Ａｐｐ的通報》，內容如下：根據舉報，

經檢測核實，《滴滴出行》Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題。國家互聯網信息辦

公室依據《中華人民共和國網絡安全法》相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」

Ａｐｐ，要求《滴滴出行》科技有限公司嚴格按照法律要求，參照國家有關標準，認真整改存在

的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。



兩則通告不夠３天先後發出，即令相關企業和上市公司，以及中港股票市場激起萬重浪，資

金流向立即有所改變，隨後中國更收緊對境外上市公司的監管規定，導致阿里健康

（００２４１）支持的醫療數據公司「零氪科技（ＬｉｎｋＤｏｃＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）」、

中國健身應用Ｋｅｅｐ、中國最大的播客平台喜馬拉雅立即宣布擱置在美國上市集資的計劃，連

抖音母企字節跳動也發聲明指暫不具備上市條件，傳聞貨拉拉（Ｌａｌａｍｏｖｅ）隨時轉軚回

港上市，相信這才是真正的「大勢所趨」吧！只是香港的金融界和有關當局會如何取態？跟隨美

國的大勢還是中國的大勢呢？事態如何發展？還待觀察！有機會日後再談。



＊凡事走到極端易出問題＊



後記：人類社會不斷文明進步，隨著科技和資訊蓬勃發展，加上傳播媒體的透明和公開，社

會開始關注個人私隱的問題，雖然各地政府都有立例保障個人私隱，但因科技的發展，保障個人

私隱似乎極不容易。尤其現時的監控科技技術，真是無孔不入，現時人們所用的手機或電腦應用

軟件，下載時必需要按下「同意」這兩字，甚至要填寫更多個人資料，當按下同意的時候似乎已

忘記了個人私隱這四個字了，至於「同意」什麼？試問有多少人會真正去了解呢？只因不按「同

意」，大部分軟件都無法繼續下載，那用者算是自願還是屬於被逼呢？真難定論！



多年前，阿里巴巴（０９９８８）始創人馬雲曾公開表示全球踏入了大數據時代，大數據主

導了未來全球的經濟，事實證明馬雲所言非虛，現時利用大數據營運的企業已是多不勝數，只是

凡事走到極端自然會容易出現問題，科技經濟的發展孕育出多個壟斷行業的企業，這些企業大部

分都是跨國公司，所有科技巨企都擁有大量用戶的數據，數據只是死物，但如何運用或交給誰則

操控在擁有人的手中，如果國與國之間出現糾紛和爭奪主導權，進一步利用大數據來打擊，甚至

攻擊他國，這絕對是極為危險的事。至於企業的營運是否有涉及危害國家安全，當然還是由當地

有關當局決定，並不是普通平民百姓可知悉的了。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓

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