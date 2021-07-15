《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局扮懵

《缸邊隨筆》筆者寫美國經濟，愈寫愈不濟，因為無論你點寫、點估，都不能超越美儲局的

扮懵，更甚者，美儲局財大氣粗，他們是以「財」說話，不是以理說話，因此對美經濟大家不必

講理，跟美儲局一齊扮懵好了。



美國６月ＣＰＩ於港周二晚公布了，ＣＰＩ在６月同比激增５﹒４％，是１３年來最高，二

手車和卡車指數同比增幅更高達４５％。



即使剔除波動較大的食品和能源成分核心ＣＰＩ數據也同比上升４﹒５％，環比上漲

０﹒９％，美國勞工部還提到６月份食品指數環比上漲０﹒８％，高於５月份０﹒４％。



市場是驚呆了。



美債息立升，美匯立升，美股跌，因市場預期美儲局要加息去壓通脹了。



不過有這加息壓通脹想法的人，是腦進水了，加息壓通脹是傳統經濟的方劑。新的ＭＭＴ（

現代貨幣理論，Ｍｏｄｅｒｎ Ｍｏｎｅｔａｒｙ Ｔｈｅｏｒｙ）方劑是：不必理，等，等等

，再等等，因為這些急增的通脹都是暫時性的，美儲局稱之為Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，等一年之

後，基數高了，通脹也就不見了。



本港的樓價都是愈來愈高，由一年前１萬元呎，升至今年２萬元呎是升了１００％，不得了

，但不用怕，這個高樓價是暫時性的，再多一年，樓價縱再升至兩萬二元呎，也只是在２萬元之

上多了１０％，較一年前的升１００％少升了９０％。大家笑下啦，樓價升幅已放緩了！



但不要忘記最重要的一點，你買得起嗎？就算樓價回跌１０％，回見萬八元呎，對於港普通

打工仔言，仍是負擔不起的高樓價。如港府謂這個高價是暫時性的，各位忍下啦，忍多下「升幅

」就會回下了。



＊一言括之：儲局不想加息＊



美儲局主席鮑威爾於１３、１４兩日出席美國國會聽證會，應會談到這個通脹問題，大家且

看鮑威爾是否又叫美國國民忍、忍、忍、忍、忍。



美儲局會忍，但投資者是孰不可忍，基金公司Ｇｒａｎｉｔｅ Ｓｈａｒｅ ＣＥＯ

Ｗｉｌｌ Ｒｈｉｎｄ表示，如果今夏之後，通脹數據仍高企，則到年底時，黃金可以漲至

２０００美元╱盎斯。



美紐約儲局於７月１２日公布其２０２１年６月美國民眾對通脹的擔憂達到２０１３年６月

以來的最高紀錄，民眾對美通脹水平預期的中值為一年上漲４﹒８％，如今已爆表見５﹒４％了

。



美儲局又怎看通脹，年初，美儲局只謂通脹是暫時性的，但稍後又稱通脹是暫時性的，但會

在較高水平，跟著又稱通脹會在較高水平一段時期，但仍是暫時性的。



一言括之，美儲局希望你能忍一忍這個較高水平的通脹一段時期，大家忍過去了，美儲局就

可以不用加息了。但投資者會忍嗎？



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＊頤海國際先看６２元＊



昨天筆者在《午市閒談》推介了頤海國際（０１５７９）。頤海主要從事研發、生產及銷售

複合調味料，包括火鍋底料、火鍋蘸料及中式複合調味品，並以「海底撈」品牌，售予經銷商、

餐飲服務供應商及網絡消費者。



頤海昨收報５８﹒０５元，升５﹒２６％；預期市盈率４７﹒９２倍，預期周息率

０﹒５８％。



＊值博率更勝火鍋股＊



內地餐飲相關股份上周均被券商看淡，頤海國際作為海底撈（０６８６２）的供應商及關聯

夥伴，也遭券商大削目標價，令股價曾跌逾一年低位。不過，其後頤海隨即反彈，並重越１０天

線。



如果看好內地火鍋消費市場走勢，相信頤海以其較低成本，會比火鍋股更值博。美銀、中金

、匯豐及大摩予它的目標價依次為：６７元、６５元、６２﹒２元及６２元。



周線圖上，頤海現徘徊於２０１９年的低位，並已橫行了一段時間，走勢似向好；如看日線

圖，頤海曾從１４８元高位回落至４０多元水平，亦見企穩。



昨午推介時，頤海報５８﹒３元，有興趣者可待回調至５７﹒５元才吸納，短期阻力在６２

元，目標也先看６２元，後再上望７５元；短期支持５３﹒５元，跌穿５２﹒５元止蝕。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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