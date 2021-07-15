【釋出善意】阿里巴巴、騰訊合作利好前景，專家首選阿里，何解？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１５日報道》阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）據

報正考慮互相開放生態系統及服務，雖然兩股隔晚ＡＤＲ個別發展，惟今日卻帶領大市向上！前

者半日彈起３％，後者亦揚２％。究竟市場應如何解讀此合作消息？專家認為，消息對整個被監

管行業有正面利好作用，惟考慮到騰訊股價需時反彈，反而阿里可看高一線！



＊兩大平台合作，打破行業壁壘＊



國家市場監管總局近月積極推動針對互聯網企業的反壟斷監管，相關公司每日「提心吊膽」

被「點名」。

眾所周知，騰訊和阿里巴巴一向是競爭對手，多年互相抵制，經常陷「二選一」爭議。兩大

平台旗下大多數產品互不相容，例如淘寶和天貓不支援微信支付，而微信亦過濾淘寶的連結。

然而，昨晚傳出兩大平台主動合作，可謂近期股市的「震撼彈」！據《道瓊斯通訊社》報道

，阿里巴巴及騰訊在監管壓力下改變立場，考慮互相向對方開放生態系統。消息指，兩大平台的

合作最先體現在支付功能，阿里或將在其電商平台，包括淘寶和天貓上，引進騰訊的微信支付功

能，同時亦會使用銀聯等第三方支付渠道；而騰訊或容許微信小程序用戶接觸部分阿里服務。

值得一提的是，微信與淘寶其實早在今年初已「破冰」，阿里旗下的淘寶特價版，以及閒置

物品交易平台「閒魚」已向微信提交小程序申請。



＊互通服務可謂及時雨＊



儘管合作方案尚未落實，但對於騰訊和阿里而言是一場及時雨。阿里半日揚升３％至２１２

﹒８元，而騰訊亦揚２％至５６９元。

資金流向亦算配合走勢，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截至中午，阿里錄逾３﹒４１億元

資金淨主動買入，較五天平均的約１億元多，佔成交金額比率逾７％，反映資金掃貨規模不少。

騰訊亦見類似情況，錄約３﹒８９億元資金淨主動買入，同樣較過去五個交易日平均增加，惟佔

成交金額比率略低，只有約５％。

而半日非散戶，即成交金額１００萬或以上的交易的主動買沽比率則未見太理想，阿里巴巴

表現相對較好，達５７：４３，為僅較５５：４５合格水平略佳；騰訊更甚，只有５１：４９，

未達合格水平。



＊大摩信証降騰訊目標價，惟北水轉方向救股價！＊



騰訊的資金流向情況略較失色，並非無原因。騰訊最新遭大摩、中信証券唱淡，兩間行均大

削目標價逾１０％，大摩最新對騰訊的目標價只看７２０元，信証更看低至６７４元，降幅近１

８％。

騰訊近日利淡消息不斷，旗下子公司騰訊音樂（美：ＴＭＥ）或遭罰款，雖然最新市傳罰款

金額僅５０億元人民幣，較早前傳出的１００億元少，惟騰訊音樂需要放棄音樂獨家版權，「Ｑ

Ｑ音樂」、「酷我音樂」的業務亦據報需要調整。另外，騰訊持股約６％的滴滴出行（美：ＤＩ

ＤＩ）赴美上市後於中國「被下架」；而遊戲直播平台虎牙與鬥魚合併亦被阻。

不過，北水又再「春江鴨」再現，過去兩個交易日轉為淨買入，結束過去一段較長時間的大

規模淨賣出勢頭，累計淨買入規模近１３億。

至於阿里巴巴，早於今年４月，被市監局處以創紀錄的１８２億元人民幣罰款，股價隨後略

為反彈後反覆沉底，上周五更連同一眾科技股龍頭見短期低位，阿里低見１８９﹒９元，創逾一

年新低。



＊林家亨：騰訊反彈需時，ＡＴＭＸＪ首選阿里＊



國農證券董事總經理林家亨今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上表示，兩股短期再下試上周低位機會不大，但騰訊上試高位仍需時間，因集團

目前仍面對不少監管消息，待市場消化及問題解決後，股價今季不難上試６００元關口，即６月

底水平，但投資者仍需小心觀望其他業務的監管情況。

就最新合作消息，林家亨相信可帶動騰訊、阿里巴巴股價造好，認為在反壟斷法下，支付系

統開放是早晚的事，騰訊、阿里主動提出合作，可令公司前景更明朗。不過，現時兩大平台只屬

「摸著石頭過河」，皆因方案是公司自定，非官方要求，籲市場目前宜持觀望態度，相信待監管

當局作出正面回應後，可令整體氣氛進一步轉好。

在ＡＴＭＸＪ中，林家亨首選阿里巴巴，主要因為集團早已被罰款，業務走向正軌，公司目

前沒有太大悲觀消息，市盈率亦早已大幅縮減至過低水平，目前只有約２５倍，相信中長線投資

值博率理想。

