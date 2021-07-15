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即市新聞

15/07/2021 17:00

《盤後部署》中美放水利港股，恒指上望２８３００點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾向國會委員會稱，通脹飆升只屬暫時性
質，距離局方撤回支持經濟的任何舉措，包括減少買債，還有十分漫長的路途。隔晚道指與標指
造好，納指偏軟。今日人行開始降準０﹒５％，港股開升１３點報２７８０１點，曾倒跌４６點
，其後公布的中國第二季ＧＤＰ按年增長７﹒９％，差過預期，中資金融、內房股造好，內需消
費品股表現較為遜色，恆指收穩在十天線（２７８２４點）以上，報２７９９６點，升２０８點
或０﹒７５％，主板成交增至１５１０﹒９１億元。國指報１０１７４點，升１０９點或１﹒０
８％。科指報７６６１點，跌６點或０﹒０８％。

＊科技股料未完成調整＊

　　鮑威爾表明就業率未達聯儲局收水門檻，以及人行降準預期釋放萬億元流動性，均利好港股
走勢。今日恆指能收企在十天線以上屬好事，上望２８３００點。
　　科技股近日隨市反彈，中國政府一方面防止科技企業過度擴張，另一方面又限制企業到海外
上市，港交所（００３８８）料可受惠，惟如Ｃａｔｈｉｅ　Ｗｏｏｄ所指，中資科技股估值需
重估，持有相關股份者或仍需忍耐，待股價喘穩再作打算。
　　外圍消息方面，美國對華態度未轉向溫和，據報目前亦無意重啟中、美戰略與經濟對話。早
前美國商務部將２３家中國實體列入出口管制實體清單，據稱準備向在香港的美國企業發出警告
等，港股市場預期會持續被中、美的負面消息兩面夾擊。（ｎｓ）

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